Alpecin-Fenix op zoek naar revanche in Samyn: ‘Merlier is in vorm, maar het kwam er nog niet uit’

“De Omloop was slecht, Kuurne was hoopgevend, maar ook daar gingen we huiswaarts zonder resultaat”, windt ploegleider Christoph Roodhooft geen doekjes om de prestaties van Alpecin-Fenix in het openingsweekend. Er zijn echter verzachtende omstandigheden. “We hebben negen renners in de ziekenboeg.” Daarbij niet enkel Mathieu van der Poel, maar ook nog vaste waarden als Oscar Riesebeek en Silvan Dillier. “Die twee reden vorig jaar de Ronde van Vlaanderen en vormen ons middenveld. Hen missen we nu hard.”

Tim Merlier blijft voorlopig wel gespaard van pech. Zaterdag startte hij niet in de Omloop, om goed uitgerust te zijn voor Kuurne. Mede dankzij het werk van de ploegmaats mondde de wedstrijd zondag uit in een sprint, maar daarin kon Merlier geen resultaat versieren. Dertiende en afdruipen zonder commentaar. “Ik denk nochtans dat Tim zeer goed is”, zegt Roodhooft. “Maar het kwam er nog niet uit.”

Misschien wel vandaag in Dour. Vorig jaar won Merlier de GP Le Samyn na een sprint. In het geval van hetzelfde wedstrijdscenario is hij opnieuw een serieuze kandidaat. “Tim is onze enige kopman”, zegt Roodhooft. Al heeft Alpecin-Fenix nog twee ijzers in het vuur. Guillaume Van Keirsbulck won in 2017 de eerste Waalse eendagskoers van het seizoen. Zijn vormpeil is niet slecht. In de Omloop probeerde Van Keirsbulck te anticiperen, maar hij geraakte niet weg om uiteindelijk als negentigste te eindigen.

Een derde wapen is Dries De Bondt, die al sinds de Algarve met goede benen rondrijdt. “In de aanloop naar dit voorjaar heb ik twee keer een periode in de hoogtetent geslapen.” Met succes. “Eind februari was ik nooit beter dan op dit moment. Ik heb een doel gemaakt van het kwartet Le Samyn, Monseré, Drenthe en Denain. In die vier wedstrijden wil ik één à twee keer scoren. Dat wil zeggen: minstens top vijf en liefst ook één keer winst.”

De concurrentie

QuickStep-Alpha Vinyl: Jakobsen

Twee dagen na zijn zege in Kuurne gaat Fabio Jakobsen op de kasseien op zoek naar zijn zesde winst van het seizoen. Bij QuickStep-Alpha Vinyl hebben ze echter meerdere ijzers in het vuur zoals Steimle, Van Tricht, Steels, Van Lerberghe en Cerny. “De ploeg is een mix van onervaren en ervaren, maar ik merk vooral motivatie om er iets van te maken”, zegt ploegleider Rik Van Slycke.

Fabio Jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne. Beeld Photo News

Lotto-Soudal: Campenaerts

Met Brent Van Moer, Florian Vermeersch en ex-winnaar Philippe Gilbert, brengt Lotto-Soudal mooi volk aan de start, maar de man in vorm is Victor Campenaerts. De nummer vijf van de Omloop heeft wel nog last van zijn ribben na een val op de kasseien van de Holleweg. “Het gevoel van mijn ribben is nog niet top, maar er is geen sprake van een dislocatie, dus ik kan starten”, zegt Campenaerts.

AG2R-Citroën: Naesen

Oliver Naesen is back. Na een slecht najaar en een reset in de winter knoopte hij in de Omloop aan met de vierde plaats. “Geen wereldprestatie, maar het zijn de kleine dingen waar ik kan van genieten. Ik ben blij dat ik weer onder de mensen ben.” Aan Naesen om dat ook in GP Le Samyn te bewijzen en beter te doen dan de tiende plaats bij zijn enige vorige deelname in 2015. Stan Dewulf en Damien Touzé zijn de wisselkopmannen bij de Franse formatie.