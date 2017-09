Alonso: "Beslis pas over toekomst als McLaren beslissing neemt over motor"

"Ik denk dat McLaren zich in een moeilijke situatie bevindt, want ze zijn al drie jaar erg weinig competitief", zei de tweevoudige wereldkampioen (2005 en 2006), dit seizoen pas vijftiende in de WK-stand. Het huidige F1-jaar draaide uit op een nachtmerrie voor McLaren door gesukkel met de motor van Honda.



"Ze moeten een oplossing vinden. Dat zou een motorwissel kunnen zijn. Logischerwijs zal ik hun beslissing afwachten vooraleer zelf een beslissing te nemen", zo klinkt het bij Alonso. "Ik wil loyaal zijn tegenover de renstal die me al die jaren gesteund heeft. Wanneer ze verduidelijking geven over de bolide waarmee ze volgend seizoen willen aanvatten, met welk chassis en welke motor, dan zal ik mijn beslissing nemen. McLaren en Ferrari zijn de historische renstallen in de Formule 1. Drie jaar niet competitief zijn voor renstallen van dat kaliber, dat is de limiet."



Sinds hij in 2015 overkwam van Ferrari slaagde Alonso, die in zijn carrière 32 Grote Prijzen won, er niet meer in om een podiumplaats te pakken.