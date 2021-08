Almeida de beste in Polen, Groenewegen sprint naar zege in Denemarken

Na de vlakke etappe in de eerste rit kregen de renners een uitdagend parcours voorgeschoteld. Het zwaartepunt lag in de finale, met de aankomst na een muur. Vanaf de laatste anderhalve kilometer liep het wegdek meermaals op tot 15 procent.

Lukas Pöstlberger was de beste van een vroege vlucht, maar de Oostenrijker van BORA-hansgrohe werd op 25 kilometer van de streep voorbijgesneld door de 21-jarige Biniam Ghirmay van Intermarché-Wanty-Gobert. Knappe inspanning van de jonge Eritreeër, al werd ook hij niet veel later ingerekend door het peloton.

Alles werd beslist in de loodzware slotkilometer. João Almeida ging van ver aan en werd op 400 meter van de streep bijgebeend door Diego Ulissi. Die laatste leek op weg naar de zege, maar de Italiaan werd in extremis geremonteerd door Almeida. Bingo voor Deceuninck-QuickStep. Een ijzersterke Matej Mohoric vervolledigde de top drie. Almeida is meteen ook de nieuwe leider, met Dylan Teuns (9de) en Tim Wellens (10de) eindigden er twee Belgen in de top tien.

Ronde van Denemarken

In Denemarken stond er geen maat op de sprint van de Nederlander Dylan Groenewegen. Op het einde van drie plaatselijke ronden in finishplaats Esbjerg leek het tot een prestigeduel te komen met Mark Cavendish, winnaar van vier etappes in de Tour de France en van de groene trui. Cavendish werd tweede, maar kon Groenewegen niet bedreigen. De Nederlander, ook al twee keer ritwinnaar in de Ronde van Wallonië, behaalde voor zijn Jumbo-Visma ploeg de 28ste zege van het seizoen.

Groenewegen is aan een comeback bezig, nadat hij vorig jaar verantwoordelijk was voor een horrorcrash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Groenewegen maakte na een schorsing van acht maanden in mei zijn rentree in de Giro, maar kon daar geen indruk maken. Ook in de Ronde van België zat winst er niet in. Die kwam er pas in de Ronde van Wallonië. En nu weer in Denemarken.

Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen deden voortreffelijk ploegwerk voor Groenewegen. Cavendish kon niet rekenen op zijn ploegmaat Morkov, die lek reed in de finale. Cavendish hield in de finale alleen Jannik Steimle en Yves Lampaert over.

“We hielden de hele dag controle”, zei Groenewegen. “We wisten dat de plaatselijke ronden hectisch zouden zijn. Toen ik aan de sprint begon, voelde ik meteen dat het goed zat.”