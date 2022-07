Alleskunner Pidcock rijdt niet enkel om te leren: ‘Ik wil nu al mijn stempel drukken’

Zaterdag 2 juli in Roskilde. Voor de start van de eerste rit in lijn licht teambaas Rod Ellingworth de plannen van Ineos-Grenadiers toe met speciale aandacht voor Tom Pidcock. “Laten we voorzichtig zijn met Pidcock. Het is zijn eerste Tour. Hij is hier in de eerste plaats om de grootste wedstrijd ter wereld te beleven en te leren. Als hij iets kan betekenen voor Geraint Thomas en Adam Yates, graag, maar hij kan niet falen.”

Tien dagen later staat Pidcock knap achtste in de stand op 1:46 van Tadej Pogacar. “In de rit naar Calais, die Wout van Aert won, werd ik net voor de slotklim naar de kant gekwakt. Anders had ik misschien de besten kunnen volgen”, zegt de Brit. Ook in de kasseirit had hij beter kunnen eindigen. “Ik had de hele dag een goed gevoel, maar toen Thomas een technisch defect had, ben ik gestopt om hem te helpen.”

Knoflookdieet

De ploeg verwacht weinig van Pidcock, maar de wereldkampioen veldrijden legt de lat hoger. “Ik ben hier niet enkel om ervaring op te doen. Dat is een saaie ambitie. Ik wil een impact hebben op deze koers en nu al mijn stempel drukken. De eerste dagen moest ik soms in dienst rijden, nu krijg ik meer vrijheid. Stiekem droomde ik voor de Tour van ritwinst en een klassementstrui. Dat laatste is al gelukt.”

Het is best straf, want twee weken voor de Tour liep Pidcock nog covid op. “Ik was erg ziek. De eerste dagen na de besmetting voelde ik mij zo slap als een vod. Eenmaal de symptomen weg waren, herstelde ik gelukkig snel.” Pidcock deed daarvoor een beroep op een speciaal dieet. “Ik at tien teentjes knoflook per dag. Rauw. Het stonk enorm, maar het is erg goed voor het immuunsysteem.”

Zoals Thomas

Pidcock is 22 jaar en heeft het profiel van een klimmer. Wordt hij ooit een potentiële Tour-winnaar? Ellingworth predikt rust. “Pidcock is sterk en zeer polyvalent. In het veldrijden en mountainbiken weten we al wat hij kan, in de Tour nog niet. In deze editie bekijken we of hij op termijn met andere ambities naar de Tour kan afzakken.”

Ellingworth weet waarover hij spreekt. Hij doorliep vijftien jaar geleden hetzelfde proces met Thomas, de Tour-winnaar van 2018. “Ik werk al met Thomas sinds hij belofte was. Toen hij 22 jaar was, zei niemand dat hij de Tour zou winnen. Niet dat we toen niet in hem geloofden, maar hij was nog jong en had niet van alle werk geproefd om al zo’n uitspraak te kunnen plaatsen. In plaats van te verkondigen dat Pidcock de Tour kan winnen, wil ik het houden op: waarom zou hij de Tour niet kunnen winnen? Hij heeft potentieel.”

De twee zware Alpen-ritten vandaag en morgen zullen al meer duidelijkheid brengen.