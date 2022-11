‘Alles aan het Kuipke is uniek’: waarom is de Zesdaagse enkel in Gent nog een succes?

Iljo Keisse heeft het lastig dezer dagen. Hij schiet vol wanneer hij over de Zesdaagse van Gent praat want de editie van 2022, precies honderd jaar na de eerste, zal zijn allerlaatste wedstrijd worden. En dat doet iets met de Gentenaar, die maar niet genoeg krijgt van de salvo’s met zijn melodieus gezongen voornaam die van de volgepakte tribunes rollen. “Het is een vies, oud kot”, zegt hij. “Maar alles aan het Kuipke is vooral uniek: het gebouw, de piste, de sfeer. Het publiek zit er zo dicht op dat het lijkt alsof ze in het peloton zitten. Heerlijk!”

Wanneer vanavond om 20.25 uur het startschot weerklinkt en Keisse op de fiets ongetwijfeld de opwellende emoties moet doorslikken, zal het Kuipke afgeladen vol zijn. Al weken is geen enkel van de 5.000 tickets per wedstrijddag meer te koop. “Het zijn de Gentse feesten van de winter”, zegt Etienne De Wilde. Vroeger noemde het volk hem ‘de Blonde Pijl van Laarne’ en was hij de man wiens naam van de tribunes rolde. Maakte Keisse zijn publiek hoorndol door wild zijn voorwiel van het grenenhout op te tillen, dan duwde De Wilde zijn neus tot tegen zijn tube en stak hij zijn achterwerk hoog in de lucht.

“Een beetje muziek en koers: meer heeft het volk in Gent niet nodig. En pintjes, natuurlijk.” Zo probeert Keisse uit te leggen waarom Gent het mekka van de zesdaagsewereld is geworden. Sterker nog, Gent is een reliek van een roemrijk doch teloorgegaan verleden.

“Het is zoals Tomorrowland. Daar gaan mensen speciaal voor de muziek naartoe, maar de meesten komen toch omdat ze dat eens meegemaakt willen hebben. Met de Zesdaagse is het ook zo. Er is een vast publiek van wielerliefhebbers, maar toch zijn er vooral mensen die hebben gehoord dat het daar zo plezant is. En ze willen er opnieuw bij zijn als ze het eens hebben meegemaakt.”

Ontstaan in 1899

Toch is het ergens onderweg misgelopen met de bijzondere wielerwedstrijd die een hele werkweek duurde en in 1899 in New York begon. Op de kalender voor de winter 2022-2023 staat behalve Gent enkel nog Rotterdam, van 6 tot en met 11 december in Ahoy.

“Toen ik in 2004 begon waren er nog een stuk of twaalf. En twee zomerzesdaagsen in Italië”, zegt Keisse. De Wilde, die van de 197 zesdaagsen waar hij tussen 1980 en 2001 aan deelnam er 38 van won, heeft de echt grote jaren nog meegemaakt. “In één winter heb ik eens veertien zesdaagsen gereden. En overal met volle tribunes. In München reden we elke avond tussen bijna 20.000 toeschouwers. In Bremen waren er vijf hallen: in de ene een kermis, in de andere een bierfeest, in de derde de piste, daarachter een muziekfestival en in de kelder was nog een stripclub.”

Etienne De Wilde en Mathew Gilmore rijden samen in Gent in de editie 1999. Beeld PHOTO NEWS / NICO VEREECKEN

De oervorm uit het begin van de twintigste eeuw bestaat al lang niet meer. Het is een flitsend gebeuren geworden in plaats van een uitputtingsslag waarbij een van beide renners per team letterlijk zes dagen op de piste moest rijden. Maar zelfs het kermisachtige equivalent, met snelle nummers op de piste en hoempapa en hamburgers op het middenplein, is nu haast overal in Europa uitgestorven.

Berlijn, begonnen in 1912 en zo populair dat men er in 1926 drie zesdaagsen organiseerde, overleefde de coronacrisis niet. Bremen, met 120.000 bezoekers per jaar, was hetzelfde lot beschoren. Kopenhagen stapte in 2019 over naar drie in plaats van zes dagen, omdat dat toch allemaal wat goedkoper kon. In Grenoble breken ze in 2024 de piste helemaal uit de hal waarin ze staat. “We gebruiken ze toch niet meer en ze neemt te veel plaats in”, stelt de schepen van Sport van de stad in de Franse Alpen.

Liever concerten

En dat is nu precies waarom de zesdaagsen een stille dood zijn gestorven. “Kijk naar het Sportpaleis in Antwerpen”, zegt De Wilde. “Behalve in de naam is daar geen sport meer. Dat was een van de mooiste pistes waarop ik heb gereden. Een enorme zaal met 20.000 man in de tribunes en allemaal vip-tafels in het midden.”

Keisse: “De uitbaters van die zalen zoals het Sportpaleis hebben ook hun rekening gemaakt. Ze hebben liever 365 dagen per jaar concerten die veel volk lokken dan één week een zesdaagse. Dan staat die piste in de weg. En om voor één zesdaagse een piste op te bouwen in een lege zaal, dat zijn gewoon zulke zware kosten dat het haast niets meer opbrengt.”

De uitleg van Keisse over koers, een beetje muziek en pintjes om het succes van de Gentse Zesdaagse te verklaren, schiet dus tekort. Het is ook omdat het deel uitmaakt van de grote wielertraditie in Vlaanderen. De Zesdaagse heeft, net zoals de Ronde van Vlaanderen, een cultstatus verworven.

Maar, zo onthult organisator Christoph Impens van Golazo, er is wel degelijk een geheim. “Natuurlijk is het een voordeel dat het gebouw met de piste er permanent is en dat de stad Gent eigenaar is. Natuurlijk heeft het Kuipke een trouw publiek dat de microbe van vader op zoon doorgeeft. Natuurlijk zit, met 5.000 plaatsen, de zaal rap vol. Maar dé fout waarin we niet zijn getrapt: we hebben het middenplein niet vol viptafels gezet. We zijn trouw gebleven aan het typische volkse publiek dat een pintje wil drinken en naar de koers kijkt. Het Kuipke lééft elke avond. Mensen die naar de Zesdaagse komen vragen nooit wie de deelnemers zijn. Nee, ze willen alleen weten of er nog plaats is op het middenplein.”