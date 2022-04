Alleen Roglic rijdt sneller tegen de klok dan Evenepoel

Typisch Evenepoel, winnaar pur sang. En winnaars zijn niet tevreden met tweede plaatsen. Die plek bekleedde hij ook al in de chronoproef van Tirreno-Adriatico, op elf seconden toen van wereldkampioen Filippo Ganna. Primoz Roglic is olympisch kampioen in de discipline. “Dat is hij niet zomaar”, wist Evenepoel. “Ik moet blij zijn, want mijn conditie is beter dan drie weken geleden. Maar toch, twee keer nu al zie ik dit seizoen een zege in een WorldTour-tijdrit en de daaraan gekoppelde mooie leiderstrui net aan mijn neus voorbijgaan. Dat doet toch wel een beetje pijn.”

Sneller had hij niet gekund, daar was Evenepoel wel van overtuigd. Op een kort, technisch en bijwijlen gevaarlijk traject reed hij de best mogelijke tijdrit. Met een berekend gevoel voor risico. “Qua indeling hield ik me perfect aan het schema. Roglic maakte het verschil op de allerlaatste klim in kasseien. Daar heb ik deze tijdrit verloren."

Loodzware koers

Vijf seconden scheelde het uiteindelijk aan de streep in Hondarribia, aan de Cantabrische kust. Een kloofje waar Evenepoel zich mentaal aan optrok in het zicht van het loodzware vervolg van deze zesdaagse rittenkoers. Zowat elke dag wacht hem een soort Ardennen-parcours en de slotetappe van zaterdag finisht op de klim van Arrate.

“Op het einde van de week zal er niet met seconden maar met minuten worden gegoocheld”, meende hij. “Daarom, nogmaals: ik neem het dag per dag. Met deze vorm hoop ik de allerbeste klimmers zo lang mogelijk te volgen. Lukt dat, dan zit er misschien toch een mooi klassement in.”