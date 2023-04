Alleen ploegmaat Sergio Pérez legt zich nog niet neer bij dominantie Max Verstappen

“Dat kan best leuk worden.” Damon Hill, ex-wereldkampioen en nu consultant voor de televisie, zei het gisteren in Melbourne. Hij had het over het seizoen dat lijkt af te stevenen op een duel tussen twee teamgenoten. De Red Bull-wagen is immers zo snel dat alle andere teams nu al de handdoek hebben gegooid. “Er valt altijd wel wat te beleven als twee teamgenoten bikkelen om de titel.”

De wereldkampioen van 1996 is ervaringsdeskundige. “De druk is helemaal anders. Dat doet iets met een mens. Ik herinner me nog dat ik kip zat te eten en Jacques Villeneuve pikte een boutje uit mijn bord toen hij voorbij wandelde. Een grapje, zo bleek later. Maar ik ging helemaal door het lint. Ik dacht dat hij psychologische spelletjes speelde.”

Max Verstappen speelde twee weken geleden in Jeddah ook een spelletje. Toen de ingenieurs vreesden dat de aandrijfas van de Red Bull het zou begeven, vroegen ze hun coureurs het tempo te verlagen. Sergio Pérez, op kop, gehoorzaamde. Tot hij merkte dat Verstappen niet gehoorzaamde en in de laatste ronde nog de snelste tijd neerzette, goed voor een punt waarmee hij en niet Pérez de leiding in het kampioenschap greep. De eerste woordenwisseling na de race was bitsig.

Kwaad bloed

Het zat er natuurlijk aan te komen. Pérez en Verstappen vertrouwen elkaar voor geen stuiver sinds vorig jaar. De Verstappen-clan verdenkt Pérez ervan in Monaco opzettelijk te hebben gecrasht in de kwalificaties, zodat de Nederlander geen snellere tijd meer kon neerzetten. Pérez won daardoor die koers. Later in het seizoen, in Brazilië, weigerde Verstappen zijn teamgenoot voorbij te laten en zo aan de tweede plaats in het kampioenschap te helpen. “Nu heeft iedereen gezien hoe hij in elkaar zit,” zei Pérez.

Sindsdien is er kwaad bloed tussen de twee. Bij de start van het seizoen verwittigde de Mexicaan al: “Als Red Bull me geen gelijke behandeling als Verstappen geeft, dan kunnen ze het vergeten dat ik voor het team rij.” Dat hij in Jeddah won, verhoogde de motivatie van Pérez nog. Na de race ging hij meteen op Twitter om de prestatie van het team te bewieroken. Hij sloot zijn post af met: “Meer van dat. Ik wil wereldkampioen worden.”

Red Bull heeft ook dit seizoen duidelijk de snelste bolide. Beeld Photo News

In de Verstappen-clan zien ze het niet graag gebeuren. Ze gaan ervan uit dat Red Bull synoniem is met ‘Max’ en niemand anders. Het gezicht van vader Jos Verstappen na de finish in Jeddah sprak boekdelen: hoewel hij naast de jubelende Pérez stond, richtte hij zijn blik op oneindig. Het leidde tot hoon op de sociale media.

Einde contract

Pérez is bezig aan het laatste seizoen van zijn huidige contract en vanuit Red Bull kwam niet het minste signaal over een verlenging. Wel kreeg hij de stille wenk om het vuur uit de lont te halen. Dat bleek op een sponsorevenement in Melbourne. “Na Jeddah wilde ik uitleg van het team en die heb ik ondertussen gekregen. Nu weet ik dat het team het allemaal correct heeft gespeeld. Ik concentreer me dus op Melbourne. We moeten de positieve lijn als team doortrekken.”

Waarna Pérez zijn teamgenoot nog wat bewierookte. “We werken zeer goed samen” of “we hebben veel meer respect voor elkaar dan jullie denken” en dat soort platitudes. Maar toen hij een andere micro onder de neus kreeg, liet Pérez ook het woord ‘misverstand’ vallen. Natuurlijk werd Verstappen gevraagd naar een reactie tijdens zijn persmoment. “Misverstand? Niets misverstand. We pakken het gewoon altijd zo aan.”

De kans is groot dat de situatie escaleert. Maar de kans dat Pérez echt voor de titel kan gaan, is zo goed als onbestaande. Een eenzame strijd wordt het voor de Mexicaan, omdat Verstappen op de belangrijke momenten net iets sneller en vooral genadelozer is én omdat in de F1 de coureur met het hoogste salaris altijd de voorkeur krijgt. Dat zal bij Red Bull niet anders zijn.