Alleen Evenepoel kan Pogacar nog van uniek voorjaar houden, en toch: ‘Het doel is om ook in Luik te winnen’

‘Remco Evenepoel doet ook mee, dat wordt interessant’, zei Tadej Pogacar. De Sloveen had, na de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, net ook de Waalse Pijl gewonnen. Doet hij daar ook Luik-Bastenaken-Luik bij, dan maakt hij een uniek voorjaar rond. Maar zo ver is het dus nog niet.

Philippe Gilbert was de laatste die in één seizoen de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik won. Dat was in 2011 en dat is ondertussen twaalf jaar geleden. Zo ver is Tadej Pogacar nog niet. Pogacar won zondag de Amstel en hij was gisteren opnieuw onklopbaar in de Waalse Pijl. Voor Luik is het wachten tot zondag.

Zes jaar later, in 2017, won Philippe Gilbert ook de Ronde van Vlaanderen. Die heeft Tadej Pogacar drie weken geleden ook gewonnen. Om maar te zeggen: Tadej Pogacar is goed op weg om een uniek klassiek voorjaar te rijden, met overwinningen in de Ronde, de Amstel en de Waalse Pijl, en dan moeten we zien wat het zondag in Luik wordt.

Eddy Merckx won in het gezegende voorjaar 1975 Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik. Dat wil zeggen drie monumenten plus de Amstel in enkele weken tijd. Pogacar werd dit jaar vierde in Sanremo. Misschien dat hij de nieuwe Merckx niet is, nog niet, maar als Pogacar zo voortdoet, komt hij toch al heel dicht in de buurt.

Tour-winnaars die ook in het klassieke voorjaar schitteren, je dacht dat het een uitgestorven diersoort was, zoals de dinosaurussen en de dodo’s. Want seizoenen worden zorgvuldig gepland en elke koers wordt voorbereid als betrof het rocketscience.

Voor Pogacar is dat anders. Hij loopt over van het talent, hij koerst omdat hij graag koerst en van winnen krijgt hij nooit genoeg.

En zo gebeurde het dat Tadej Pogacar zich begin februari aan de ontbijttafel zette. Hij nam zijn wedstrijdprogramma erbij en hij haalde meteen een dikke streep door de UAE Tour. Je moet dat maar doen als UAE de sponsor is die je een jaarloon van ruim zes miljoen euro betaalt, waarmee je in het geval van Pogacar de best betaalde renner ter wereld bent. Maar Pogacar dacht: de Ruta del Sol is veel leuker dan de UAE. Waarop hij prompt een ticket naar Zuid-Spanje liet boeken om er drie van de vijf ritten te winnen, plus het eindklassement, natuurlijk.

Twee maanden en vijf overwinningen later, ergens vorige week, vroeg Pogacar zich af hoe hij de tijd tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik zoek moest maken. En of hij dan toch niet beter kon starten in de Waalse Pijl, want die stond ook niet op zijn programma. En bovendien: ergens stond er ook nog een rekening open. Hij reed de Waalse Pijl drie keer en won nog nooit. Vooruit dan maar.

En zo gebeurde het dat hij gistermorgen in Herve weer aan de start stond. En wie kwam bijna vier en een half uur later, boven op de Muur van Hoei, met de armen breed over de streep gereden? Juist, Tadej Pogacar. Blijft over: Luik-Bastenaken-Luik.

In Milaan-Sanremo waren Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Wout van Aert beter dan Pogacar. Vierde, zijn minst goede resultaat tot nu. Sindsdien is niemand er nog in geslaagd om de Sloveen te kloppen. Wordt dat zondag anders?

Het zou zomaar kunnen. Voor het eerst sinds het WK vorig jaar in Wollongong neemt Pogacar het nog een keer op tegen Remco Evenepoel. We weten hoe dat afliep. Evenepoel werd wereldkampioen, Pogacar was negentiende.

Evenepoel komt zondag van zijn vulkaan op het Spaanse eiland Tenerife om in Luik zijn titel te verdedigen. De wereldkampioen bereidt zich voor op de Giro en hij is naar verluidt in bloedvorm. Als iemand Tadej Pogacar zondag van de winst in Luik kan houden, dan is het Remco Evenepoel wel. En dat weet Pogacar ook.

“Zondag wordt de moeilijkste”, aldus de Sloveen gisteren op de persconferentie van de winnaar. Hij had zijn Richard Mille-uurwerk weer om zijn pols, dat eind maart nog uit zijn hotelkamer in Nice was gestolen. “Het doel is natuurlijk om te winnen. Het wordt een lange koers met lange beklimmingen. Ik kom uit een periode waarin ik vooral korte klimmetjes heb moeten doen. Ik ben benieuwd wat dat geeft. En dan zijn er natuurlijk andere renners die frisser zijn dan ik, die uit hoogtestage komen en die de focus op de Giro hebben. Remco Evenepoel staat aan de start. Dat wordt interessant.”