Alle remmen los in Rome: Italianen vieren EK-titel in open bus

Tot in de vroege uurtjes zondagnacht is de EK-titel van de Squadra Azzurra in de grote Italiaanse steden gevierd, en dan moesten de helden zelf nog thuiskomen. ’s Ochtend rond zeven uur landde het vliegtuig met het Italiaanse team in de luchthaven van Fiumicino.

Bondscoach Roberto Mancini en het verdedigende boegbeeld Giorgio Chiellini stapten als eersten uit met de Henri Delaunay-trofee, afgedwongen na een spannende finale op Wembley tegen Engeland. Die beker zou de Italiaanse nationale ploeg de hele dag vergezellen bij hun praaltocht door Rome.

President Sergio Mattarella verwelkomde het team op het beroemde Palazzo del Quirinale in Rome. Daar nam Chiellini het woord en droeg de zege op aan de president en de miljoenen Italianen in de wereld: “Dankzij jullie hebben we ons nooit alleen gevoeld op onze rit.” Ook Davide Astori, de ex-international die in 2018 in zijn slaap stierf, betrok hij in zijn speech. “We hadden gewild dat je hier bij ons was.”

Beeld AFP

Coach Mancini voelde zich vereerd dat Italië nog eens een grote titel kon vieren: “We schreven een van de mooiste pagina’s in onze voetbalgeschiedenis.”

De volgende halte was het Palazzo Chigi, waar premier Mario Draghi de Squadra roemde. Op dat moment was het nog niet duidelijk of een parade met open bus zou volgen. De lokale autoriteiten leken daarvoor eerst geen groen licht te willen geven, om massabijeenkomsten te vermijden. Maar na overleg is toch beslist dat de spelers en staf zich in de bus mochten laten vieren. “We hebben dit EK-succes te danken aan de fans”, zei Bonucci aan Sky Sport Italia. “De beker is van hen.”