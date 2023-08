Alle omwegen leiden naar Rome, waar Lukaku 7,5 miljoen euro verdient in tien maanden

De transfer van Romelu Lukaku naar AS Roma staat inmiddels geregistreerd op de website van de Serie A. Hij poseerde gisteren ook al in een shirt van de club. Wij doken nog eens in het script van de transfersoap van deze zomer.

Het is al meer dan vier jaar geen nieuws dat Romelu Lukaku (30) de voorpagina van een Italiaanse sportkrant siert. Het zegt iets over zijn status en verdiensten in de Serie A, maar tegelijk ook niet meer dan dat. Witte (of roze) ruimtes worden zo makkelijk gevuld. Lukaku creëert content en klikt aardig weg.

Tijdens zijn eerste flirt met een Italiaanse club, zijn transfer van Manchester United naar Inter in 2019, stond hij twee maanden lang in één op de twee edities met naam of foto op een cover. Zesentwintig keer toen. Sinds de verloren Champions League-finale tegen Man City, op 10 juni 2023, verscheen hij in een nog een hoger ritme.

In 45 van de 80 dagen had hij zijn plaats op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. Evenveel keer was hij het item op de front van de Corriere dello Sport. Eerst vier weken in een shirt van Inter, daarna een aantal dagen in een van Juventus en uiteindelijk in de outfit van AS Roma, met kroon op het hoofd.

Beeld Corriere dello sport

De soap vertelt wat over de wispelturigheid van de Rode Duivel, maar ook over de zomertransferperiode van 2023. Die werd hevig gedicteerd door Europese clubs die worstelden met de limieten van de financiële fair play en de jacht van de Saudi’s op alles wat naam had. Zo ook Lukaku.

Saudische interesse

Op 13 juni draaide Lukaku de parking van het nationale oefencentrum in Tubeke op in zijn zwarte Lamborghini. Hij was op de hoogte van de interesse van Al-Hilal. In een hotel in Parijs was er een ontmoeting geweest tussen zijn entourage en de Saudische topclub.

Een zet die Chelsea goed uitkwam. Zijn sterke man, de Amerikaan Todd Boehly, had enkele weken ervoor samengezeten met zijn contacten in het Midden-Oosten. Om de boeken van zijn club op orde te krijgen wilde hij een aantal overbodige dertigers lozen. Ook de naam van Lukaku viel. De Saudi’s zegden toe tot 50 miljoen euro te willen betalen. Chelsea liet geïnteresseerde clubs weten dat enkel een verkoop bespreekbaar was.

Op dat moment speelde Lukaku nog altijd officieel op huurbasis voor Inter. Op 13 juni postte hij een dankboodschap voor de Inter-fans met het veelzeggende “wij zullen blijven vechten”. Aan tafel bij de Duivels liet hij verstaan dat hij geen zin had in Saudi-Arabië, ook al kon hij er het viervoudige verdienen. In zijn hoofd was hij nog niet klaar met het Europese voetbal. Nog minstens een keer hoopte hij een kampioenenmaker te zijn.

Protest van Juve-fans

Dat gebeurt tot ieders verrassing niet bij Inter, nochtans een club naar zijn hart. Precies een maand na de laatste liefdesverklaring op sociale media sprong een deal abrupt af.

Wanhopen deed Lukaku niet, hij had Juventus achter de hand. Coach Massimiliano Allegri was fan en voor hem wilde Lukaku best naar Turijn gaan. Alleen rezen er twee problemen. Ten eerste lustte de achterban hem niet. Ten tweede was er de casus-Dusan Vlahovic. Juve kon Lukaku alleen halen als het Vlahovic elders kon slijten. In de contacten met Chelsea verzekerde Juventus dat er wel een markt voor hem was.

Dat bleek een misvatting. Bayern focuste op Harry Kane. PSG had Randal Kolo Muani of Rasmus Hojlund (naar Man United) in gedachten. Ook bij Chelsea liepen ze nooit warm van Vlahovic. Zelf gaf Lukaku op een gegeven moment aan dat hij liever niet naar Juve wilde.

Dinsdag arriveerde de spits met een privévliegtuig op de luchthaven van Ciampino. Beeld Photo News

Roc Nation, het agentschap dat zijn commerciële zaken behartigt, en zijn advocaat Sébastien Ledure moesten aan de slag. AC Milan had voorzichtige interesse, maar het was AS Roma dat het kortst op de bal speelde nadat zijn sportieve leiding maanden vergeefs had gezocht naar een spits om José Mourinho te pleasen – onder anderen Alvaro Morata kwam niet.

Mourinho nam zijn telefoon en overtuigde Lukaku. Vanaf dan was er voor zijn clubleiding geen weg terug. Toen Chelsea de deur op een kier zette voor een verhuur zonder aankoopoptie vlogen vicevoorzitter Ryan Friedkin en sportief directeur Tiago Pinto met een privéjet naar Londen. Van The Special One mochten ze niet terug in Rome landen zonder dat Lukaku aan boord zat.

Opstapclausule van 40 miljoen

De onderhandelingen met Chelsea duurden drie dagen. Een eerste poging van Roma om slechts 3 miljoen euro huursom te betalen mislukte. Op maandagavond raakten alle partijen eruit over een huursom van 6 miljoen. Roma stemde naar eigen zeggen in om Lukaku voor tien maanden 7,5 miljoen netto te betalen.

Bij Chelsea tekende Lukaku een geherwaardeerd contract, waardoor hij bij een terugkeer volgende zomer inlevert op zijn salaris van circa 11 miljoen euro netto per jaar. In de overeenkomst is ook een opstapclausule van ongeveer 40 miljoen opgenomen.

Zijn Lamborghini liet Lukaku in Brussel achter. Met de privéjet van de eigenaar, die zelf in de cockpit zat, vloog hij richting de manie in Rome. Daar verwachten ze dat Lukaku hen voor het eerst in vijf jaar weer naar de Champions League trapt. Om die reden is hij er de best betaalde speler. “We hebben een goed team, maar we missen een kampioen”, zou Mourinho in een van zijn pitches hebben gezegd.

Volgens Italiaanse media heeft Lukaku een bonus van 500.000 euro als Roma de scudetto wint, het Italiaanse kampioenschap. Zou het?