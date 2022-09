Alhassan Yusuf, de stille motor bij competitieleider Antwerp

Niet Toby Alderweireld, Jean Butez of Vincent Janssen werd onlangs door de supporters van Antwerp uitgeroepen tot hun speler van de maand augustus. Alhassan Yusuf ging met die eer lopen. Voor wie enkel de hoogtepunten van de wedstrijden meepikt op tv is dat misschien een verrassing, want unsung hero Yusuf opereert vooral in de schaduw. Wie regelmatig een volledige wedstrijd van Antwerp meepikt, zal wel kunnen beamen dat Yusuf een uiterst belangrijke schakel is in het rood-witte geheel.

Beeld Photo News

De vinnige middenvelder heeft loopvermogen, staat doorgaans op de juiste plaats en beschikt de gave om vlotjes weg te draaien van zijn man. Bij zijn vorige club, het Zweedse Göteborg, werd Yusuf (1 meter 75) al vergeleken met de Franse wereldkampioen N’Golo Kanté (1 meter 68).

Yusuf is één van de eerste mannen die trainer Mark van Bommel op zijn blad zet. “Ik ben bij Yusuf veel bezig geweest met zijn positie op het veld. Als je je meer bewust bent waar de tegenstander zich bevindt, heb je ook meer tijd om de bal te veroveren én dan weet je beter waar je naartoe moet draaien eens je de bal hebt. Op dat vlak heeft hij mooie stappen gezet.”

“Of ik mijn beste niveau ooit haal? Dat weet ik niet, maar feit is dat het voorlopig prima loopt”, verkondigde Yusuf - overigens geen spraakwaterval - in de loop van de zomer. “De verstandhouding met de collega-middenvelders is uitstekend en de coach geeft me veel tips. Elke training krijg ik informatie over positiespel en tactische discipline. Het feit dat de trainer vroeger zelf een middenvelder was, is een groot voordeel.” “Yusuf liet vorig seizoen ook al flitsen van zijn klasse zien, maar nu is hij constanter geworden. Hij profiteert van het feit dat de taken meer afgelijnd zijn”, hoorden we de voorbije weken op de Bosuil.

Op het veld laat Yusuf zich graag gelden. Hij gaat stevig in duel en durft de rest van de ploeg aansturen. “Dat hoort bij mijn rol”, beseft de Antwerpse revelatie. “Van een verdedigende middenvelder wordt verwacht dat hij de boel controleert en dat hij aanwijzingen geeft. Die verantwoordelijkheid wil ik nemen. Je zou kunnen denken dat het een beetje tegen mijn natuur is. Maar eens de bal rolt, heb ik gewoon een heel andere mindset.”

Beeld BELGA

Met de volgspot vanuit Nigeria

In thuisland Nigeria volgt men Yusufs prestaties intussen met stijgende interesse. Toen een grote naam als Toby Alderweireld zijn ploegmaat prees in de Belgische media werd dat door de Nigeriaanse internetpers gretig overgenomen. Ook bondscoach José Peseiro kent de Antwerpse revelatie. Eind vorig seizoen werd Yusuf trouwens al eens opgeroepen voor de nationale ploeg, maar omwille van praktische problemen kon dat feestje niet doorgaan.