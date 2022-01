‘Alfred Schreuder is de juiste man op de juiste plaats bij Club’

“Een speciale week”, noemt hij het zelf. Gevolgd door een glimlachje. Zijn feestdagen gevuld met onderhandelingen. Met de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach – inclusief assistenten –, na het vernemen van de interesse van AS Monaco in Philippe Clement. “Maar”, verduidelijkt Mannaert, “we hoefden de hele hooiberg niet meer uit te kammen. We wisten wat we zochten.”

Nogal wat mensen zijn verrast met de keuze voor Alfred Schreuder.

“Ik kan me inbeelden dat hij voor het brede publiek een minder bekende naam is. Maar bij de insiders in het voetbalwereldje is Alfred Schreuder dat wél. Iemand met een goede reputatie bovendien. Dat is ook de reden dat hij nu hier is.”

Schreuder heeft tot dusver vooral carrière gemaakt als hulptrainer van onder meer Koeman, Nagelsmann en Ten Hag. Vanwaar het geloof dat hij ook een goeie T1 is?

“Omdat er een groot verschil tussen iemand die altijd assistent is geweest en iemand die het al eens aan de lijve ondervonden heeft wat het is om hoofdcoach te zijn. Dat heb ik destijds ook gezegd toen Clement zich kandidaat stelde om Preud’homme op te volgen. Wij wilden iemand die weet wat het is om de eindverantwoordelijkheid te dragen. Schreuder heeft dat in Twente gedaan, en nadien ook bij Hoffenheim. Hij was tot nog toe niet louter een assistent.”

Maar zijn periodes als hoofdcoach waren er zonder echt succes.

“Je moet altijd naar de context kijken. Op het moment dat hij hoofdtrainer werd bij Twente, zat de club financieel al in zwaar weer. Dan is het altijd moeilijk om overeind te blijven. Da’s nadien ook gebleken. Twente is na zijn vertrek steeds verder weggezakt. En bij Hoffenheim heeft hij zelf de stekker eruit getrokken. Na onenigheid met de directie. Het lag niet aan de resultaten, want op zich heeft Schreuder het daar goed gedaan. In onze analyse hebben wij rekening gehouden met die specifieke situaties.”

Hoeveel Michel Preud’homme zit er in Alfred Schreuder?

“Het is intussen toch al lang geleden dat die twee bij Twente hebben samengewerkt. Alfred zette toen nog maar zijn eerste stappen als trainer. Wat wel is, ik vind het absoluut een meerwaarde dat hij met zoveel grote trainers heeft gewerkt. Als je met hem praat, merk je dat ook. Er zitten veel gelaagdheden en ervaringen in zijn discours. Hij tracht ook om het beste samen te stellen van de drie voetbalculturen (Nederland, Duitsland en Spanje, red.) waarin hij al heeft gewerkt. Alfred is gewoon de juiste man op de juiste plaats.”

Over Philippe Clement: 'We zijn op een heel goede manier uit elkaar gegaan. Met wederzijds respect. Dat vind ik belangrijk.' Beeld Photo News

Wat Clement niet langer was. Zijn vertrek is voor alle partijen een goeie zaak. Hoe verliep het afscheid?

“We zijn op een heel goede manier uit elkaar gegaan. Met wederzijds respect. Dat vind ik belangrijk. Philippe was als speler al deel van de historiek van Club, en hij is dat nu ook als trainer. De timing was misschien niet ideaal, zo net voor een winterstage. Maar net zoals in het leven gebeuren de dingen in het voetbal evenmin altijd op bestelling. Of wanneer je het graag zou hebben. Kijk, het gebeurt niet zo vaak dat een topclub uit een van de vijf grote competities komt aankloppen. Dan moet je daar niet te lang bij stilstaan. Integendeel. Dan moet je handelen. Philippe moet zijn energie nu aanwenden om ervoor te zorgen dat Monaco in de top 4 eindigt. En wij moeten met Alfred proberen om voor de derde keer op rij kampioen te worden.”

Wat dient er onder Schreuder te veranderen? Want zo fantastisch Club was thuis tegen PSG en ín Leipzig, zo belabberd waren jullie in de return tegen hen en laatst ook in de derby.

(knikt) “We moeten zorgen dat er opnieuw stabiliteit is. Dat we constant een zo hoog mogelijk niveau halen. Je zal altijd wat pieken en dalen hebben, maar die lagen de laatste maanden wel erg ver uit elkaar. We gaan nog wedstrijden verliezen, hé. En het zal tijd vergen om die constante terug te vinden – ik ben daar realistisch in. Maar de intensiteit, die moet er áltijd zijn. Tegen PSG, in Leipzig en tijdens die eerste helft op zowel City als thuis tegen Anderlecht zag je die gretigheid. Da’s natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van deze spelersgroep, maar de trainer moet daarin helpen. Een toegevoegde waarde zijn. Tot dusver hebben we ook iets te sporadisch heel goed voetbal gezien. Met als dieptepunt de derby tegen Cercle. Daar willen we vanaf.”

Het zal moeten, wil Club weer kampioen worden. Verbaast het u hoe Union zich blijft manifesteren?

“Eerlijk gezegd niet. Ik heb dat intern ook al voldoende aangehaald. Want wat voor mij een belangrijke parameter is, is het doelpuntensaldo. Wie scoort het meest? En vooral: wie krijgt de minste doelpunten tegen? Daar staat Union al een heel jaar met vlag en wimpel bovenaan. Na 22 speeldagen kan je dat geen toeval meer noemen. Union heeft een doelpuntensaldo van +30 – dat is wel wat, hé. Zelfs al krijgt Union straks een dip, dan heeft het nog marge. Dat is toch een belangrijke indicatie. Zeker in het format dat we nu kennen.”

Heeft u dat aan Schreuder moeten duidelijk maken, dat de punten straks nog gedeeld worden?

(lachje) “We hebben daar een aparte bundel over, en die wordt dan overhandigd. En ik moet zeggen: de trainers die dit competitieformaat snel doorhebben, die geven blijk van veel analytisch vermogen.” (np)