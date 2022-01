Alfred Schreuder, aimabale coach met grote tactische flexibiliteit

Club Brugge haalt met Alfred Schreuder iemand uit de Nederlandse school binnen. Verwacht dus een vlotgebekte en tactisch sterke coach. Julian Nagelsmann is een van zijn leermeesters en hij werkte samen met Lionel Messi.

“Het zou raar zijn als je tegen hem gaat schreeuwen of de wijsneus uithangt en zegt: ‘Die bal wel inspelen op het linkerbeen, hé.’” In het Algemeen Dagblad sprak Alfred Schreuder (49) over Lionel Messi bij Barcelona, met wie hij als assistent van Ronald Koeman in het seizoen 2020-2021 dagelijks samenwerkte. De oefenstof moest hij nooit twee keer uitleggen, zei Schreuder nog. “Dat is Messi. Hij ziet alles, begrijpt alles, houdt alles wat het team aangaat in de gaten en denkt al vooruit, zoals wij.”

Aan de slag mogen in de trainersstaf van FC Barcelona: veel hoger kan niet, of het moet als hoofdcoach zijn. Die eer viel Schreuder eens te beurt toen Koeman vanwege een schorsing niet op de bank mocht zitten. Maar Schreuder moest bij Barcelona na het ontslag van Koeman eind oktober vorig jaar wel mee opkrassen. Nu krijgt hij met Club Brugge een heel andere uitdaging, volop in de spotlights als hoofdcoach.

Les van Preud’homme

Schreuder werkte vaak met gerenommeerde coaches samen en deed zo een schat aan ervaring op: bij Twente (2009-2015) met Steve McClaren, Michel Preud’homme en Co Adriaanse; bij Hoffenheim (2015-2018) met Huub Stevens en Julian Nagelsmann; en daarna bij Ajax met Erik ten Hag, die aan de basis ligt van de huidige renaissance in Amsterdam.

Enkele coaches hebben Schreuder meer getriggerd dan anderen. Daar hoort zeker Preud’homme bij. “Ik dacht altijd dat ik hard werkte, tot ik met Preud’homme te maken kreeg. Toen kreeg ik het gevoel dat ik halve dagen maakte”, vertelde Schreuder over hem.

De hoofdcoach die Schreuder ongetwijfeld het meest inspireerde is Nagelsmann, die zijn competentie nu bij Bayern bewijst. “Door hem kijk ik anders tegen trainingen en spelsystemen aan”, zei Schreuder aan Nederlandse media. “Nagelsmann wil spelers continu overladen met nieuwe prikkels, nieuwe regels en nieuwe weerstanden. Hij haalt ze uit hun comfortzone. Zijn oefenstof is dynamisch, plezierig en uitdagend. Zo maakt hij spelers onbewust superfit.”

Ontslagen bij Twente

Schreuder heeft niet altijd in de schaduw gewerkt. Zowel bij Twente als Hoffenheim mocht hij zich als hoofdtrainer bewijzen en telkens eindigde dat hoofdstuk in mineur. Bij Twente mede door de financiële problemen waaronder de club in het seizoen 2014-2015 gebukt ging. Schreuder eindigde pas als tiende en was bij een deel van de fans de kop van Jut. Na een daarop compleet gemiste seizoenstart volgde het ontslag.

Bij Hoffenheim volgde Schreuder in het seizoen 2019-2020 Nagelsmann op. Sportief draaide Hoffenheim mee in de subtop, toch volgde vier speeldagen voor het einde een breuk. Schreuder stapte zelf op na een verschil in toekomstvisie. Nadien gaf Schreuder in Voetbal International toe dat hij die beslissing misschien te voortvarend had genomen. “Ik sta achter mijn keuze, maar had het seizoen moeten afmaken. De club heeft het recht om het anders te zien.”

Volgens Maarten Wijffels, journalist bij het AD, toonde Schreuder daarmee wel dat hij geen trainer van loze woorden is. “Bij Hoffenheim heeft hij leiderschap getoond. Hij durft harde beslissingen te nemen.”

Schreuder bedankt de fans in de rust van Feyenoord-RKC voor de steun die hij mocht ontvangen voor zijn zieke dochtertje, in 2004. Beeld ANP

Wijffels en andere bronnen zeggen dat Club niet hoeft te twijfelen aan zijn voetbalpassie en tactische flexibiliteit. Niet onbelangrijk voor een topclub als Brugge, dat verschillende systemen hanteert.

“Schreuder staat net als Philippe Clement voor verzorgd voetbal”, zegt Youri Mulder, die als assistent in de staf met Schreuder bij Twente zat. “Hij is een echt voetbaldier dat heel erg bezig om een bepaalde speelwijze in te oefenen. Spelers lopen hoog met hem op. Vraag dat maar aan toppers als Hakim Ziyech of Dusan Tadic. Ik heb ook vanuit de spelershoek uit Barcelona goede dingen over Schreuder gehoord. Hij is een goeie vent.”

Wijffels hoort dezelfde signalen. Hij is ervan overtuigd dat Schreuder ook de juiste snaren aanraakt om een flamboyante persoonlijkheid als Noa Lang bij Club in het gareel te houden. “De omgang met Schreuder is veel spelers goed bevallen. Ziyech zei onlangs nog dat Schreuder en Peter Bosz (Ajax-coach in seizoen 2016-2017, red.) de grootste invloed hebben gehad op zijn carrière. Dat is interessant, want Ziyech is net als Lang een gevoelsjongen, heel intuïtief.”

Wijffels vindt dat Schreuder door zijn voorbije passages en het werken met absolute toppers veel credibiliteit als coach heeft opgebouwd. “Bij Barcelona stond hij elke dag met Messi op het veld. Schreuder zegt zelf dat hij hoofdtrainer kan zijn, maar voelde zich nooit te groot om terug te stappen in de rol van assistent. Dat zorgt voor een brede kijk. Hij is ook écht een tactische trainer. Zijn inbreng onder Ten Hag bijvoorbeeld was groot in het goede seizoen van Ajax met die halve finale in de Champions League. Ze versterkten elkaar. Hij is in ieder geval geen man die controverse oproept.”

Dochtertje verloren

Als profvoetballer tussen 1991 en 2009 mag Schreuder op een verdienstelijke carrière terugblikken. Hij was als middenvelder jarenlang een leidersfiguur bij Eredivisie-middenmoters RKC en NAC Breda en lukte soms een wondermooie goal. In de herfst van zijn carrière zou Schreuder nog bij Feyenoord belandden.

Die laatste passage verliep privé erg moeilijk door de ziekte van zijn dochtertje Anouk. Zij zou in maart 2006 overlijden aan de gevolgen van een hersentumor. Vanuit de voetbalwereld mocht Schreuder in die periode op veel steun rekenen: bij een match tussen RKC en Ajax in december 2004 hadden thuisfans massaal knuffelberen op het veld gegooid.