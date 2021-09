Alec Segaert haalt nipt brons na WK-tijdrit, vierde medaille voor België

Het was op voorhand misschien wel de categorie met de hoogste Belgische medaillekans, de WK-tijdrit bij de mannen junioren. Met Alec Segaert en Cian Uijtdebroeks vaardigde ons land de eerste en de tweede van het EK tijdrijden af voor de chronoproef tussen Knokke-Heist en Brugge.

Met Jonathan Vervenne was er nog een derde Belg in het spel. Hij mocht de debatten openen en klokte na 22,3 kilometer af in 26:48.46 op ‘t Zand. Vrijwel meteen werd zijn tijd verbeterd door de Brit Tarling. Hij zette een eerste fameuze richttijd neer voor de anderen.

Door het gelimiteerde juniorenverzet was deze tijdrit vooral iets voor jongens die een hoge cadans konden hanteren. En dat was nu net op het lijf van de Deen Gustav Wang geschreven. Hij verpulverde aan het tussenpunt en aan de finish de tijden van Tarling. Met 25:37.42 zette hij een nieuwe standaard neer aan de streep.

Gustav Wang. Beeld BELGA

Het was aan Cian Uijtdebroeks om beter te doen, al kende hij met een knieblessure na een inbraak thuis geen al te beste voorbereiding. Dat bleek ook. Uijtdebroeks gaf aan het eerste tussenpunt 25 tellen toe op Wang, aan de meet werden dat 41 seconden. De tweede van het jongste EK viel daardoor al zeker naast de medailles.

Het moest dus van Segaert komen, de West-Vlaamse ex-triatleet die in eigen provincie voor de regenboogtrui mocht rijden.Onze landgenoot stoof vanaf het strand het binnenland, maar de opdracht was niet simpel. Geen enkele renner was voor Segaert in de buurt gekomen van Wangs indrukwekkende tijd.

Ook voor Segaert werd het 'njet’. Na 12,8 kilometer gaf hij als vierde 18 tellen toe op Wang, daarmee was hij wel nog in de running voor de medailles. Segaert reed op twee seconden van brons rond. Kon hij langs de Damse Vaart voor een omwenteling zorgen?

Het werd een dubbeltje op z'n kant. De tijden van Wang en Tarling waren te hoog gegrepen, maar de derde tijd van de Deen Bevort was bij het ingaan van de slotkilometer binnen handbereik. In de laatste rechte lijn vocht Segaert zich een weg naar het podium. En dat lukte met een zucht van 52 honderdste van een seconde.

Alec Segaert uitgeteld na het WK tijdrijden. Beeld SVL

Eindstand:

1. Gustav Wang (Den)in 25:37.42

2. Joshua Tarling (GBr)+ 20.20

3. Alec Segaert (Bel)+ 29.48

4. Carl-Frederik Bevort (Den)+ 30.00

5. Eddy Le Huitouze (Fra)+ 33.15

6. Cian Uijtdebroeks (Bel)+ 41.82

.

15Jonathan Vervenne (Bel)+ 1:11.04