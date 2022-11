Alderweireld & Vertonghen, 362 wedstrijden zij aan zij, nu oog in oog met Antwerp-Anderlecht

Weinig voetballers die zoveel samen hebben meegemaakt als Jan Vertonghen (35) en Toby Alderweireld (33). Zondag staan de bloedbroeders tegenover elkaar in Antwerp-Anderlecht. Ex-ploegmaats getuigen over het verdedigende duo: ‘Jan was bij Ajax al een leider, Toby is dat later geworden.’

Laat dat cijfer maar rustig bezinken: 362 matchen, meer bepaald 30.392 minuten. Zo lang hebben Jan Vertonghen en Toby Alderweireld ooit samen op een voetbalveld gestaan. En dan hebben we het niet eens over de gezamenlijke trainingsuren bij Ajax, Tottenham en de Rode Duivels. Met hun tweetjes werden ze twee keer Nederlands kampioen (2011 en 2012), wonnen ze één keer de Nederlandse beker (2010), speelden ze de finale van de Champions League (2019) en pakten ze brons op het WK (2018). Dan heb je zowat alles samen gezien.

In hun jeugd voetbalden Vertonghen en Alderweireld trouwens óók al allebei bij (Germinal) Beerschot, weliswaar in een andere lichting. Het was de twee jaar oudere Vertonghen die in 2003 als eerste de overstap maakte naar Beerschots toenmalige zusterclub Ajax. Alderweireld zou een jaartje later volgen. Op 18 januari 2009 – de dag van Toby’s debuut in Ajax’ hoofdmacht – speelden ze voor het eerst een gezamenlijke profwedstrijd. Niemand die op dat moment kon vermoeden dat er nog zó veel zouden volgen.

“Op het veld liep het vrij snel erg goed met die twee”, herinnert voormalig ploegmaat en generatiegenoot Siem de Jong zich. “De ene was rechtsvoetig en de andere linksvoetig. Dat paste achteraan mooi in elkaar. Naast het veld vormden we een leuke groep, met veel jongeren. Mannen als Christian Eriksen en Daley Blind stonden ook aan het begin van hun carrière. Jan en Toby maakten allebei deel uit van dat geheel, zonder dat onze twee Belgen voortdurend naar mekaar trokken. Persoonlijk vond ik het een heel mooie tijd.”

Vertonghen nam in die beginjaren wat meer het voortouw dan Alderweireld. “Jan was ook iets ouder en iets meer aanwezig in de kleedkamer. Zonder te aanwezig te zijn, weliswaar”, geeft De Jong aan. “Toby hield zich meer op de achtergrond, maar je voelde toen al wel dat hij leiderskwaliteiten in zich had. Dat is later in zijn loopbaan trouwens ook gebleken. Los daarvan heb ik ze altijd als goeie, rustige gasten ervaren.”

Vier grote toernooien

Toen Vertonghen in de zomer van 2012 Ajax voor Tottenham inruilde, kwam er een tijdelijk einde aan de bromance. Op clubniveau welteverstaan, want bij de nationale ploeg bleven Vertonghen en Alderweireld mekaar tegen het lijf lopen. De interlandcarrière van de twee verdedigers oogt na al die jaren indrukwekkend. Met allebei meer dan honderd caps en vier grote tornooien op de teller behorenze tot de all time-boegbeelden van het Belgisch voetbal. Voor de volledigheid: het aantal gezamenlijke interlands staat op 102. And counting.

Tijdens hun scheiding in clubverband keken Vertonghen en Alderweireld mekaar twee keer in de ogen. Nadat Alderweireld via Atletico Madrid bij Southampton terechtkwam, vocht hij twee duels uit met het Tottenham van Vertonghen. Op White Heart Lane trokken Vertonghen en co. in oktober 2014 aan het langste eind (1-0), later op het seizoen werd het in Southampton 2-2. Na dat seizoen ging ook Alderweireld aan de slag bij de Spurs. Het was coach Mauricio Pochettino die het oude Ajax-duo herenigde.

“Jan en Toby vonden mekaar blindelings, die automatismen van hun Amsterdamse periode zaten er ingebeiteld”, zegt Michel Vorm, de Nederlandse keeper die tussen 2015 en 2020 actief was bij Tottenham. “Op een bepaald moment vond ik dat wij het beste centrale verdedigersduo in de Premier League hadden. Naar mijn gevoel werden Jan en Toby wat ondergewaardeerd door de buitenwereld, misschien omdat we als ploeg geen prijs wonnen of omdat zij zich zo bescheiden opstelden.”

Vorm neemt het woord ‘voetbaliconen’ in de mond als hij over Vertonghen en Alderweireld praat. “Daarnaast leerde ik hen kennen als topprofessionals en aangename jongens”, zegt hij. “Op zeker moment hadden we heel wat spelers in de ploeg die Nederlands praatten. Naast Jan, Toby en ikzelf waren er ook Moussa Dembélé, Eriksen en Vincent Janssen. Op de club zaten we bij het ontbijt altijd samen en daarbuiten spraken we al eens af. Dan organiseerde ik bij mij thuis bijvoorbeeld een Call of Duty-avond op de PlayStation.”

Geen CL-winst

Nu nog heeft Vorm regelmatig contact met Vertonghen. Alderweireld ziet of hoort hij sporadisch. “Een paar maanden geleden ben ik eens met Toby gaan lunchen. Maar alles bij mekaar is hij wat gereserveerder dan Jan. Jan is wat opener, iets meer vernederlandst misschien.” (knipoogt)

De Champions League-finale van 2019 had hét Londense hoogtepunt moeten worden voor het Duivelse duo. Het werd echter een 0-2-nederlaag tegen Liverpool. Een dik jaar later verhuisde Sterke Jan naar Benfica, terwijl Mega Toby in 2021 voor Al-Duhail in Qatar koos. Na die omzwervingen ging het afgelopen zomer respectievelijk richting Anderlecht en Antwerp, zondag tegenstanders op de Bosuil.

Siem de Jong: “Het zal voor hen ongetwijfeld een blij weerzien worden. Maar ik ken Jan en Toby goed genoeg om te weten dat ze mekaar geen cadeaus gaan geven.”

Antwerp-Anderlecht, zondag om 18.30 uur.