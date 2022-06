Alderweireld sluit transfer naar Antwerp niet uit: ‘In het voetbal weet je nooit’

Germinal Ekeren. Germinal Beerschot. Maakt hij straks met Antwerp de cirkel van ’t stad rond? Voorlopig heet zijn werkgever nog gewoon Al-Duhail SC.

Het was al van oktober geleden dat Toby Alderweireld aanwezig was in Tubeke. Sinds die finale van de Nations League ontbrak hij in de selectie. Tegenwoordig brengt hij zijn dagen door in Qatar. Daar kan hij naar eigen zeggen zijn batterijen weer opladen. Hij werd er tweede in de competitie, won de beker en overleefde een ronde in de Aziatische Champions League. “In Qatar heb ik wat kunnen herbronnen, dat was nodig. Ik heb weer goesting om erin te vliegen, hopelijk kan ik dat vrijdag al laten zien.”

De Qatar Stars League is natuurlijk niet van dezelfde orde als de Premier League. Minder matchen, minder belasting, en dus kijkt Alderweireld in tegenstelling tot enkele collega-Duivels wel uit naar dit vierluik in de Nations League. “Ik kom hier vrij fris aan. Voor mij zijn deze wedstrijden er niet te veel aan, zeker omdat het mooie affiches zijn. Ik begrijp de rest wel. Na een zwaar seizoen zit je niet te wachten om nog eens vier matchen te spelen. Het wordt altijd maar meer. Dat is ook de reden waarom ik voor Qatar heb gekozen. Dan heb ik altijd meer goesting om hier te knallen. Maar we zijn professionals en moeten verder.”

Bevriend met Overmars

Alderweireld woonde een kleine maand geleden in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de match van Antwerp tegen Anderlecht bij op de Bosuil. Hij kent de Nederlander al langer, Overmars hielp Alderweireld bij zijn transfer van Ajax naar Atlético Madrid. Die flirt met Antwerp, wat is daar nu eigenlijk van aan?

Alderweireld verwelkomde de vraag met een lachje. “Antwerp en ik hebben al langere tijd een goed contact. Ik sta nog twee jaar onder contract in Qatar, maar in het voetbal weet je nooit. Op dit moment is dat niet officieel, ik zal het zo zeggen. (lacht) Overmars en ik hebben een goede band. Iedereen weet ook hoe graag ik in Antwerpen ben en hoeveel ik van de stad hou. Het is zeker geen piste die ik uitsluit, maar nu is dat niet concreet.”

Voetbal is ook een geldzaak. Het bedrag dat Alderweireld in het Midden-Oosten verdient kan Antwerp simpelweg niet op tafel leggen. Kan dat überhaupt, zo’n transfer? “Het hangt van verschillende partijen af, niet alleen van mezelf. Het is niet omdat ik zeg dat ik terugkom dat het ook zo is. Ik heb veel respect voor de club waar ik nu speel.”

“Dus Antwerp moet niet denken dat je volgend seizoen daar zit?”, vroeg een Nederlandse journalist zich af. De verdediger kon erom lachen. “Nogmaals, in voetbal kan veel gebeuren.” Bij Antwerp houden ze zich nog steeds op de vlakte.

Een slotvraag die tegenwoordig aan elke dertiger bij de Duivels wordt gesteld: wat na het WK? Stoppen of doorgaan? “Ik probeer het te vergelijken met vakantieplannen. Als ik deze zomer iets gepland heb, ben ik nu nog niet bezig met een bestemming voor volgend jaar. Het hangt ook af van wat mijn medespelers doen, wie coach is en of ik mentaal en fysiek nog kan leveren wat ik wil leveren.”