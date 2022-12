Alderweireld richt blik al op EK 2024: ‘Ik kan de Belgische ploeg nog helpen’

“Ik heb de voorbije twee weken met mijn familie doorgebracht en rustig kunnen nadenken over mijn toekomst bij de nationale ploeg”, vertelde Toby Alderweireld tijdens een persmoment in Antwerpen. “Het was niet makkelijk. Er was uiteraard teleurstelling na de vroege uitschakeling in Qatar. Maar ik heb mijn eigen toernooi geanalyseerd en denk dat ik tevreden mag zijn over mijn niveau. Dan is het moeilijk om afscheid te nemen, want je bent trots om je land te vertegenwoordigen. De drang om door te gaan is groot. Ik wil de Belgische ploeg helpen.”

Alderweireld bedankte ook zijn vrouw. “Zij heeft mee mijn beslissing bepaald. Ik heb twee kleine kinderen en je bent met de nationale ploeg toch geregeld van huis. Mijn vrouw staat er tijdens zo’n toernooi enkele weken alleen voor. Maar ze heeft me altijd gesteund en zal dat ook blijven doen.”

Met aanvoerder Eden Hazard en bondscoach Roberto Martínez namen tot dusver twee belangrijke pionnen afscheid. De voetbalbond is zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach intussen gestart. “Er komt na zes jaar een andere bondscoach”, knikte Alderweireld. “Misschien heeft hij een andere visie, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik nog in staat ben hetzelfde niveau te halen op het volgende EK.” Dat is dan in 2024 in Duitsland.

Jan Vertonghen (35) zei eerder al dat hij doorgaat, Alderweireld (33) volgt hem nu. Er was de voorbije maanden nochtans kritiek op de oude verdediging van de Duivels. “Voor mij is leeftijd slechts een getal”, sprak de Antwerp-verdediger. “Die kritiek raakte ons wel. Het ging alleen maar over die leeftijd en dat we trager zouden zijn. Dat gaat vervelen, vooral omdat het niet helemaal klopt.”

Alderweireld telt momenteel 127 caps voor de Rode Duivels. Op het voorbije WK in Qatar speelde hij de drie groepsduels volledig.

FIFA-ranking

De eliminatie na de poulefase heeft trouwens beperkte gevolgen op de FIFA-ranking. De Belgen begonnen aan het WK als tweede van de wereld en moeten twee plekjes inleveren. Hun vierde plek is de laagste sinds maart 2018, toen ze vijfde stonden.

Brazilië staat nog altijd eerste, maar daar kan na de finale verandering in komen. De wereldkampioen, Frankrijk of Argentinië, neemt dan de leiding over. Tenzij de finale op een gelijkspel eindigt, in dat geval blijft Brazilië op één.

Het land dat de grootste sprong maakt in het klassement is Marokko. Ze staan voorlopig elfde, maar als ze zaterdag de kleine finale van Kroatië winnen kunnen ze nog over Portugal naar de achtste plek wippen. Voor het WK stond Marokko 22ste op de FIFA-ranking.