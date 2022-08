Alderweireld: ‘Ik kwam hier niet binnen alsof ik het voetbal had uitgevonden’

Ook in Antwerpen blijft Toby Alderweireld (33) razend ambitieus. Wijst de kapitein vanavond de weg tegen Basaksehir in de laatste voorronde van de Conference League?

Antwerps seizoensbegin verloopt opvallend vlot. Hoe beleef jij dat?

“Wat mezelf betreft, ben ik verbaasd dat ik al zo veel matchen heb kunnen spelen. Ik had voor mijn eerste wedstrijd amper drie groepstrainingen in de benen. Het hielp wel dat ik op mijn leeftijd perfect weet wat ik in het tussenseizoen moet doen. Ook als ploeg zijn we goed begonnen, hoewel we tot nu toe geen makkelijk parcours aflegden, met veel gereis tussendoor.”

Je speelde niet alleen al zeven matchen, je had ook een grote impact als rustbrenger achterin.

“Ik ben tevreden over hoe ik het team tot nu toe heb kunnen helpen. Ik ben hier trouwens niet binnengekomen alsof ik het voetbal heb uitgevonden. Op een natuurlijke manier probeer ik iets bij te brengen, zonder veel met de armen te zwaaien en te wijzen. Ik weet dat er veel wordt verwacht en dat de druk groot is. Dat is ook niet erg. Maar ik moest natuurlijk wel fysiek klaar zijn om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Het was de eerste keer dat ik een voorbereiding van drie dagen had.”

Dat de trainer je al zo snel wilde brengen, zegt iets over het vertrouwen dat hij in je stelt.

“Bij mij kwam dat alleen maar positief over. Ik voel veel respect van de coach. Hij stelde me ook aan als kapitein en dat maakt me trots. Langs de andere kant kende ik de groep nog niet zo goed en wilde ik niemand zomaar passeren. Maar ik ben niet als vedette de kleedkamer binnengekomen en dat speelt in mijn voordeel. Ik heb toch nog geen klachten gehoord.”

Tot nu toe rijden jullie een vlekkeloos parcours. Dat moet natuurlijk wel een vervolg krijgen in de Europese duels tegen Basaksehir.

“Eruit vliegen zou een grote ontgoocheling zijn. Maar dat scenario zit nu niet in ons hoofd. We willen gewoon doorgaan, punt. Niet alleen financieel maar ook qua prestige voor de club zijn dit belangrijke matchen. Het wordt zeker geen gemakkelijke opdracht. Tegelijk: als het tegen Basaksehir toch fout zou lopen, moet je ook niet panikeren. Je moet blijven werken op de langere termijn.”

Ga jij als aanvoerder het belang van Basaksehir vooraf nog eens onderstrepen in de vestiaire?

“Ik ga vooral benadrukken dat we altijd ons eigen spel moeten spelen. Als je op goed geluk speelt, kan het alle kanten uit. Wij hebben een heel duidelijk idee, met het nodige realisme. Daar moeten we aan vasthouden.”

Alderweireld en co. stappen uit het vliegtuig in Istanbul. Beeld Photo News

Hoe bevalt de terugkeer naar Antwerpen?

“Het is iets waar ik heel lang naar heb uitgekeken. Regelmatig eens Nederlands kunnen praten, of zelfs Antwerps, is wel leuk. Anderzijds ben ik hier niet om vakantie te nemen. Denk nu niet dat ik de hele tijd bij mijn ouders, broers en vrienden zit. Ik ben eigenlijk enorm asociaal tijdens het seizoen. Weet je dat ik nog geen enkele keer in ’t stad ben geweest? Ik heb die rust nodig om te presteren. Dat zit zo in mijn hoofd. Dit weekend zijn we vrij en dan heb ik wel eens tijd om af te spreken.”

En op het veld? Vind je het leuk om een keer in Eupen te voetballen?

“Eigenlijk wel. En ik vind het ook tof dat je anderhalf uur later weer thuis bent. Het zou vreemd zijn geweest om mijn carrière af te sluiten zonder ooit in de Belgische competitie te hebben gespeeld, een competitie die ik trouwens niet heb onderschat. Simon Mignolet en Hans Vanaken hadden me bij de nationale ploeg goed geïnformeerd. Mijn komst naar België maakt voor mij de cirkel rond. Al klinkt dat een beetje alsof dit het einde is. Naar mijn gevoel is dit nog maar een begin. Ik wil hier écht iets helpen neerzetten. Op een dag de Champions League naar Antwerpen brengen, dat is mijn droom.”

Antwerp deed een fameuze inspanning om je te halen. Jouw loon was even hét gespreksonderwerp.

“Die discussie kan ik niet winnen. Ik wil enkel aanstippen dat topsport veel opofferingen met zich meebrengt. Geen enkel belangrijk familiemoment heb ik bijgewoond. Van kleins af aan heb ik er veel voor gedaan en gelaten, zonder garanties. Leg dat pad maar eens van begin tot einde af.”

Voor Antwerp speelde je een jaar in Qatar. Was dat de juiste keuze?

“Ik heb toen gewoon voor mijn gezin gekozen. Het klinkt misschien vreemd, maar het is zo. Ik had gewoon even genoeg van al dat reizen. Met de nationale ploeg was ik ook al zo vaak van huis. Die constante uithuizigheid kon ik niet echt meer opbrengen. Omdat ik mijn gezin steeds moest achterlaten, raakte ik de liefde voor het spel een beetje kwijt. Ik wil niet de emotionele toer op gaan, maar als je kinderen zeggen ‘papa niet wéér weggaan’, dan is dat hard. En dus werd het Qatar, waar we erg gelukkig waren. Maar toen kwam Antwerp op mijn pad en dat plaatje klopte helemaal.”

Had je Qatar nodig om een ‘tweede adem’ te vinden?

“Ik moest kiezen: blijf ik dit ritme op clubniveau aanhouden of stop ik bij de nationale ploeg? Dat was ook een optie, weliswaar eerder een theoretische want ik ben nog steeds enorm vereerd dat ik voor mijn land mag spelen. Zolang ik het gevoel heb dat ik de Rode Duivels iets kan bijbrengen, ga ik door.”

Jouw keuze voor Antwerp kan ook positief uitdraaien voor de nationale ploeg.

“Het is inderdaad goed dat ik nu weer een reeks matchen op hoog niveau kan afwerken. Op het WK moeten we straks op het allerhoogste mikken. Zijn we de topfavoriet? Nee. Maar we moeten er wel vol voor gaan.”

Basaksehir - Antwerp om 19.45 uur