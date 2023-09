Alcaraz verwent het New Yorkse publiek met lobs, knalharde forehands en zelfs een dansje

Zorgeloos, met flair en gevoel voor entertainment, plaatste de Spaanse titelverdediger zich zaterdag voor de vierde ronde. Maandag speelt hij tegen de Italiaanse verrassing Matteo Arnaldi, de nummer 61 van de ATP-ranking.

Ten opzichte van vorig jaar, toen hij in New York zijn eerste grandslamtoernooi won, is hij volwassener geworden, zei Alcaraz, maar nog altijd speelt hij met het enthousiasme van een kind. In de derde ronde tegen de Brit Dan Evans (6-2, 6-3, 4-6 en 6-3) spatte de spelvreugde er weer vanaf bij de alleskunner uit Murcia. Na de fijnste punten was er altijd een glimlach, ook als hij eens een rally verloor.

Natuurlijk, hij wil winnen, zei Alcaraz na afloop, maar hij wil ook “plezier hebben, dingen proberen en de mensen vermaken”. Dat lukte tegen Evans weer op grandioze wijze. Lobs, knalharde forehands uit het niets en gevoelige dropshotjes; Alcaraz toonde zijn volledige arsenaal. Evans verweerde zich kranig, pakte een set, maar stond op momenten met open mond aan het net.

Schoenen met Vrijheidsbeeld

In tegenstelling tot vorig jaar vermaakt Alcaraz dit keer in New York niet alleen met zijn spel. Sinds hij vorig jaar de US Open won en daarmee de jongste nummer één van de wereld ooit werd, lijkt hij uit zijn schulp gekropen. Toen hij na zijn overwinning in de eerste ronde ten aanzien van een vol Arthur Ashe Stadium werd gevraagd een deuntje te zingen van zijn favoriete zanger verwachtte het publiek een beleefde ‘no’, maar hij zette vrolijk dansend een coupletje in.

In New York speelt hij met sneakers met een afbeelding van het Vrijheidsbeeld. Het mouwloze shirt, een nieuwe look, is een ode aan zijn idool Rafael Nadal. Duidelijk is te zien hoeveel gespierder zijn rechterarm is ten opzichte van zijn linker. Dikke aders lopen langs de contouren van het kanon.

Mogelijk ligt hij op ramkoers met Novak Djokovic, die hij alleen in de finale kan treffen. De Serviër (die zondag na dit schrijven in actie kwam) pakte in New York met zijn overwinning in de eerste ronde de bovenste plek op de wereldranglijst van hem af.

Het is dit seizoen haasje-over tussen de twee, die elkaar naar het leven stonden in de finale van Wimbledon (winst Alcaraz) en het toernooi van Cincinnati (winst Djokovic). “Ik wil de koppositie aan het einde van het jaar weer overnemen”, zei Alcaraz. “Dat is mijn doel.”

In de kwartfinale wacht hem mogelijk een weerzien met de Italiaan Jannik Sinner, met wie hij vorig jaar, toen in de vierde ronde, liefst vijf uur en een kwartier op de baan stond. De partij was om 2.50 uur in de ochtend afgelopen, een record voor de US Open.

“Ik ben beter dan vorig jaar”, zei Alcaraz tijdens de eerste week. Als persoon was hij dezelfde gebleven, vond de Spanjaard. “Alleen een beetje beroemder.”