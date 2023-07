Alcaraz, het wonderkind dat het beste van Federer, Nadal en Djokovic combineert

Heeft Carlos Alcaraz definitief de fakkel overgenomen na zijn overwinning tegen Novak Djokovic in een epische Wimbledon-finale? Het Spaanse wonderkind is even geliefd als meedogenloos. ‘Een glimlach is de sleutel tot alles.’

Je had de goddelijke creativiteit van Roger Federer. Je had de explosieve oerkracht van Rafael Nadal. En je hebt de onmenselijke flexibiliteit van Novak Djokovic. Alle drie bereikten ze met hun kwaliteiten het summum van de tennissport en legden ze de lat onmetelijk hoog voor de komende generaties. Maar nu staat daar een jongeman die de specifieke talenten van die drie iconen in zich verenigt en hun hallucinante cijfers (23 grandslamtitels voor Djokovic, 22 voor Nadal en 20 voor Federer) niet meer zo onbereikbaar doet lijken.

Carlos Alcaraz is in zijn jeugd in een ketel met puur tennistalent gevallen, zo gemakkelijk doet hij alles lijken en zo eenvoudig maakt hij zijn dromen waar. “Mensen hebben de voorbije twaalf maanden gezegd dat zijn spel is opgebouwd uit bepaalde elementen van Federer, Nadal en mezelf”, sprak Djokovic na de Wimbledon-finale. “Ik ga daarmee akkoord. Hij heeft het beste van de drie werelden.”

Alcaraz laat zijn creatieve kant zien met zijn dropshots en volleys, heeft geen probleem om een Nadal-achtige intensiteit op de baan te brengen en is in verdediging even buigzaam als de Servische slangenman. Dat alles combineert hij met een kampioenenmentaliteit. In de halve finale van Roland Garros, vijf weken geleden, verkrampte Alcaraz nog door de spanning. Zondag bleef hij bijna vijf uur lang uiterst cool.

Academie van Ferrero

Naast een frivole speelsheid in zijn tennis toont Alcaraz een verbluffende volwassenheid. “Hij is mentaal weerbaar en heeft een geweldige maturiteit voor iemand van twintig”, prees Djokovic. “Indrukwekkend. Daarbij komt nog de vechtlust van een Spaanse stier. Ik heb nog nooit tegen iemand als hem gespeeld.”

Een inzicht dat Juan Carlos Ferrero, ex-nummer één van de wereld, ook kreeg toen hij de twaalfjarige ‘Carlitos’ voor het eerst monsterde op zijn academie. “Hij leek op een spaghetti”, grinnikt Ferrero. “Hij was snel maar had geen spieren. Hij had ook iets speciaals en je wist meteen waarom iedereen over hem praatte. Hij deed al alles wat hij ook vandaag doet maar in kleinere porties. Ik ging hem nog eens bekijken toen hij op zijn veertiende zijn eerste ATP-punt haalde en, zonder het lichaam te hebben, toch wedijverde met fysiek erg sterke tegenstanders.”

De Spanjaard legt veel variatie in zijn spel. Beeld AFP

Alcaraz verhuisde van Murcia, waar zijn vader als manager werkte in de lokale tennisclub, naar de Equelite Sport Academy in Alicante, waar hij begon aan zijn verdere ontwikkeling. “Alcaraz is gemaakt om grote toernooien en grootse matchen te spelen”, vindt Ferrero. “Vanaf het eerste ogenblik zag ik dingen bij hem die verschillend waren van de andere jongens van zijn leeftijd.”

Het zorgde ervoor dat zijn opmars razendsnel was. Alcaraz bereikte twee jaar geleden de kwartfinales van de US Open en werd daarmee de jongste speler ooit die daarin slaagde. Hij werd door zijn collega’s prompt verkozen tot nieuwkomer van het jaar. Vorig seizoen deed hij nog beter door te winnen in New York en zo de jongste nummer één van de wereld ooit te worden. Zijn tweede grandslamtitel op Wimbledon afgelopen zondag bevestigde zijn status.

Geen vijanden

Vedette-allures zijn hem compleet vreemd. Alcaraz is algemeen geliefd in de kleedkamer, heeft geen vijanden en loopt naast de baan voortdurend met een glimlach rond. Zijn opvoeding, op sportgebied door Ferrero, was voorbeeldig. “Hij is mijn tweede vader”, zei Alcaraz in de Spaanse krant Marca over zijn coach. “Door hem werd ik de persoon en de speler die ik ben.”

Djokovic kon dat alleen maar toejuichen en onderstrepen. “Hij gedraagt zich uitstekend. Hij heeft respect voor de sport, respect voor iedereen. Ik kan echt niets slechts over hem zeggen.”

Alcaraz: “Het is belangrijk dat ik glimlach, dat ik fun heb op het terrein. Een glimlach is de sleutel tot alles, ook in het gewone leven.”

Twaalf op vijftien

Na amper drie en half jaar proftennis heeft de Real Madrid-fan al twaalf titels uit vijftien finales op zijn conto geschreven. Van zijn tien grandslamtoernooien won hij er tot nu toe twee. Het gevaar voor de concurrentie bestaat dat de derde jongste Wimbledon-winnaar ooit alleen maar beter en sterker zal worden. Daardoor zijn die records van Djokovic, Federer en Nadal misschien niet zo onmogelijk. Temeer omdat hij waarschijnlijk enkel moet afrekenen met de 36-jarige Serviër. “Ik hoop dat we opnieuw tegen elkaar spelen op de US Open”, zei Djokovic zondag.

Qua talent heeft Alcaraz toch een streepje voor op generatiegenoten als Jannik Sinner, Holger Rune of Lorenzo Musetti. Enige vraagteken is of zijn lichaam die veeleisende en intuïtieve speel kan blijven verdragen. Niet toevallig liep hij het laatste half jaar al drie à vier spierblessures op. Hij gaat nu eenmaal altijd voor elke bal.

Maar zeiden de kenners niet hetzelfde over Nadal bij de start van diens carrière? Op zijn 37ste is Nadal nog altijd niet (helemaal) uitgespeeld. Daarin kan Alcaraz mogelijk nog verbeteren en, mits een slimmere toernooiplanning, ook zijn lichaam wat sparen.

Alleszins, vrijdag wordt de Spanjaard in Nice verwacht voor de Hopman Cup. Eerste tegenstander: David Goffin.