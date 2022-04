Alaphilippe wordt pas vierde maar is toch ‘opgelucht’: ‘Ik had stress de voorbije dagen’

Hij slaakte een zucht, op de top van de Chemin des Chapelles. Noemde zich zowaar ‘soulagé’. Opgelucht. Normaal gezien ben je dat als je een opdracht tot een goed einde hebt gebracht. Julian Alaphilippe werd vierde. Kon beter. Maar daar sloeg die spontane ‘oef’ ook niet meteen op. “Ik heb de voorbije dagen ‘pas mal de stress’ en druk gevoeld”, gaf de wereldkampioen toe. Lees: er werd/wordt veel van Alaphilippe verwacht in de Ardennen-koersen. Na het tegenvallende Vlaamse luik in dit klassieke voorjaar torst hij de ultieme hoop bij QuickStep-Alpha Vinyl. L’Ange gardien, moet hij worden. De reddende engel. “Blij dat dit toch al even achter de rug is.”

Als drievoudig winnaar was het logisch dat hij werd verwacht op de Muur van Hoei, vond Alaphilippe. “Ben voilà... j’suis là.” (lachje) Zijn ambities waren glashelder. “Ik wilde die zege opnieuw. Rien d’autre. Voor het tweede jaar op rij in de regenboogtrui, hoe mooi zou dát niet zijn geweest? Maar helaas. Op de slotklim moeten traditioneel de benen spreken. En die zijn op dit moment iets minder goed. Kijk, ik plaatste zelf de eerste versnelling, op zoek naar de overwinning. Op 500 meter van de streep zat ik al op mijn limiet. Toen Teuns ging, kon ik niet mee. Een betere positionering had daar werkelijk niets aan veranderd. Ik deed echt wat ik kon. Pas de regrets, dus. De sterkste won.”

Vaststelling: deze Alaphilippe legt op zijn terrein de duimen tegen jongens waar hij het, in topvorm, altijd moet van halen. Bilbao en Martínez in de sprints in de Ronde van Baskenland. Teuns, Vlasov en godbetert ook de inmiddels overjaarse Valverde (maandag wordt hij 42) bergop. Het laat niet echt het beste vermoeden voor Luik-Bastenaken-Luik, komende zondag. “Ach”, wuifde hij die zorgen weg. “Ik word vierde, hé. ’t Is niet dat ik ben weggereden. Ik ga nu niet plots het geweer van schouder veranderen. Op naar Luik, waar ik beter probeer te doen. Maar eerst even goed recupereren.”

Een oprecht woord van dank volgde nog. Aan het voltallige team. Voor het harde werk dat onderweg werd opgeknapt. Met, volledig volgens plan, Remco Evenepoel in de rol van meesterknecht. “Iedereen voerde zijn taken tot in de puntjes uit”, vond die. “Mij werd gevraagd om Alaphilippe uit de wind te houden en af te zetten op de slotklim. Dat heb ik ook gedaan. Met veel plezier. Ik draaide zelf als derde de laatste keer Muur op. Van dan af was het aan Julian en heb ik niet meer gezien wat er op het einde is gebeurd. Ik denk dat hij net iets te ver zat. Geen schande. Ik vond ons de perfecte koers rijden. Alleen jammer dat we niet wonnen.”

Over zijn persoonlijke gevoel hoorde je Evenepoel niet klagen. Al moest hij boven op de Muur toch opvallend veel hoesten. “Pollen. Ik heb er al sinds mijn geboorte last van. Geen ideale periode, wat dat betreft. Goed herstellen nu en zien dat ik niet zieker word. Het was alweer een zware, snelle koers en ik voelde Baskenland en de Brabantse Pijl toch nog een beetje in mijn lijf zitten. Maar ik heb me geamuseerd. ’t Was tof. Ik ben niet het type renner om hier mee te doen voor winst. Zondag wordt het anders. Veel langer, minder technisch en dus ook minder nerveus. Ik heb wel een belangrijke les geleerd vandaag: heel veel ploegen en renners hebben er zin in. (grijnst) En er zijn er ook heel veel goed.”