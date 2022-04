Alaphilippe trotseert in Luik niet alleen lastige hellingen maar ook immense druk

“Herinner je je de woorden van Nafi Thiam na haar olympisch goud in Tokio? De druk op grote kampioenen is immens. Je kunt je dat niet voorstellen.”

Sportpsycholoog Jef Brouwers, in het verleden zelf actief bij QuickStep, is niet verbaasd over de woorden van Julian Alaphilippe na de Waalse Pijl. De wereldkampioen was gekomen om te winnen, maar werd vierde. Toch sprak hij van een opluchting. “Want ik had stress.”

Dat Alaphilippe in een situatie zit die hij niet gewoon is, geeft Brouwers aan. “QuickStep heerst al tien jaar in het wielrennen, vooral in de eendagskoersen. Haast elk jaar pakte de ploeg een grote klassieke overwinning in het Vlaamse voorjaar. Om welke reden dan ook – pech, valpartijen, een iets mindere vorm – lukte dat nu niet. Dat is voor een ploeg vol winnaars heel lastig. Het gaat ook om de eer, hé. Ze hebben een status te verdedigen.”

Professioneel bezig

QuickStep-Alpha Vinyl won al achttien keer dit seizoen – alleen UAE Team Emirates doet beter met 22 zeges – maar die ene vette vis laat op zich wachten. “Nu wordt er naar Alaphilippe gekeken om in extremis nog een grote klassieker te pakken. Dat geeft nog meer druk dan gewoonlijk.”

Daar kan Alaphilippe in principe goed mee om. “Anders rijd je zo’n palmares niet bij elkaar”, merkt Brouwers op. “Hij kreeg al snel het etiket van speelvogel. Dat speelse zit nog in zijn karakter, maar volgens mij is hij een ernstig man geworden die professioneel bezig is. De stress laat hij niet zomaar van zich afglijden, hoor. Hij beseft dat hij veel verantwoordelijkheid heeft en legt zichzelf een pak druk op. Net als de rest van het team, overigens.

“Dat heeft niets met externe factoren, zoals bijvoorbeeld de media, te maken. Ik geloof ook niet dat ploegleiders op tafel kloppen en zeggen dat ze absoluut móéten winnen. De renners bij QuickStep voelen elk individueel de druk om te presteren. ‘Wij moeten winnen’, denken zij. Ze creëren een hoog verwachtingspatroon voor zichzelf. Dat is een van de pijlers onder hun succes. Maar als het een periode tegenzit en je niet langer in de winningmood zit, zorgt die gedachtegang al snel voor een enorme druk. Die kan zo verlammend werken dat je net niet genoeg energie hebt om een wedstrijd naar je hand te zetten, zoals in de Waalse Pijl.”

Op de Muur van Hoei lukte het niet, zondag in Luik-Bastenaken-Luik krijgt The Wolfpack een ultieme kans om hun voorjaar te redden, met Alaphilippe als kopman en Remco Evenepoel als outsider voor de overwinning. “De ploegpsycholoog zal zijn werk hebben”, stelt Brouwers. “Ze moeten op zoek naar manieren om die stress te onderdrukken. Maar een pasklare oplossing bestaat er niet.”