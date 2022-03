‘Al wie van Remco de nieuwe Eddy Merckx maakte, heeft zich schromelijk vergist. Niet hij maar Tadej Pogacar is de nieuwe Merckx’

Elfde op 4:20 van winnaar Tadej Pogacar. De eindbalans van Remco Evenepoels Tirreno-Adriatico is teleurstellend, zoals hij het zelf omschrijft. Teammanager Patrick Lefevere panikeert echter niet. ‘Hij blijft zichzelf in vraag stellen en hard werken. Dat is positief.’

“Niet goed genoeg.” Met drie woorden vatte Remco Evenepoel (22) het zaterdagavond in Carpegna al kernachtig samen. Voor een diepgaandere analyse moest er een nachtje overheen. “Het was niet de dag waarop ik hoopte”, klonk het nuchter. “Al in de vallei, toen we met een groep van zestig renners een eerste keer naar de aankomst reden, voelden mijn benen zwaar aan. Op de klim duwde ik 30, 40 watt te weinig om mee te zijn. Slaag ik daarin, dan ben ik een minuut of twee sneller boven. Dat scheelt veel. Het rare was dat ik de tweede Carpegna-klim rapper opreed dan de eerste. Ik gaf niet op, bleef vechten om de schade te beperken.”

Dat bleek onder meer uit het Strava-klassement van de ultieme afdaling richting finish, waarin Evenepoel met 4:59 de snelste tijd klokte. Richie Porte en Thibaut Pinot deden er 5:02 over, Damiano Caruso 5:05 en Tadej Pogacar 5:06. “Maar als je ziet met welk sprekend gemak Pogacar voorin afstand nam van de rest, tja, dan weet je het wel. Op dit niveau moet je echt 100 procent zijn om mee te strijden met de absolute wereldtop. Dat was ik niet. Ik kon niet over een bepaalde limiet gaan, en dat kreeg ik dubbel en dik aangerekend.”

Geen handschoenen

Ruim zeshonderd kilometer verderop, in Nice, had grote baas Patrick Lefevere op tv al even verbaasd naar Evenepoels lijdensweg gekeken. “Offday zeker?” De grote oorzaak kon hij niet meteen benoemen. “Koud? Ja, maar dat was het voor iedereen.” Hij had er weinig last van ondervonden, zei Evenepoel zelf. “Geef mij gerust iets warmere temperaturen. Maar echt koud heb ik het nooit gehad. Ik moest in de afzink geen vestje of handschoenen aantrekken. Daar kan het dus niet aan gelegen hebben.”

Met 6 kilometer aan gemiddeld 9,9 procent en pieken tot 15 procent was de Monte Carpegna wel weer een steile klim, merkte Lefevere op. “Dat zullen allicht nooit Remco’s beste vriendjes worden.”

Beeld BELGA

Nog een mogelijke hinderpaal: het peloton wordt momenteel geteisterd door diverse luchtwegeninfecties. Daar bleef Evenepoel van gespaard. “Of het moet zijn dat er de komende dagen plots iets ‘uitbreekt’. Maar dan nog zullen we het niet inroepen als excuus”, stelde Lefevere.

Evenepoel: “Ik voel wel dat ik een heel zware koersweek achter de rug heb. Kan het de opeenstapeling van vermoeidheid zijn? Ik hoop alleszins dat dit zich in de toekomst niet te veel zal herhalen, want een ronde als deze zou ik toch graag eens op mijn palmares zetten.”

Evenepoel verloor er zijn goede luim niet bij, bleef glimlachen en glashelder analyseren. Maar je hoorde de teleurstelling in zijn stem. “Dit komt wat verrassend. Ik had echt goed gewerkt. Ik wilde het podium halen en lag daar tot vrijdagavond perfect voor op schema. Ik stond waar ik moest staan. En dan zak ik erdoor in wat zich aankondigde als een ideale test. Vier minuten in zo’n rit, dat is wel heel veel. Nefast in een rittenkoers van één week. Het bezorgt me een klopje richting komende wedstrijden, toch wel. Ik hoop hieruit te leren.”

Geen drama

Wat Lefevere, na kort chatverkeer met vader Patrick Evenepoel, al wel was opgevallen: “Hij blijft zichzelf en alles wat hij doet in vraag stellen. Hij gaat heel goed om met de situatie en neemt zich één ding voor: om keihard te blijven werken. Dat is positief.”

Beeld Photo News

Lefevere wilde er ook geen Grieks drama van maken. “Het feit dat Remco bergop lost wordt door velen zo’n beetje als een achtste wereldwonder aangezien. Maar hij zal nog lossen in zijn leven, hoor. Feit is: al wie van hem de nieuwe Eddy Merckx maakte heeft zich schromelijk vergist. Niet hij maar Tadej Pogacar is de nieuwe Merckx. Dat is nu wel duidelijk, denk ik. Laat Remco Evenepoel ondertussen maar gewoon Remco Evenepoel zijn.

“Of er een sterke eendagscoureur in hem schuilt, eerder dan een ronderenner? Dat zal heel binnenkort moeten blijken. Maar wat als hij er ook in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wordt afgereden? Wat gaan ze er dan van maken? Een kermiscoureur? Ach, door die razendsnelle doorbraken van sommige andere jonge talenten vergeten we soms dat hij nog altijd máár 22 is. Het zijn heus niet allemaal Bernals of Pogacars. Laat ons maar rustig uitzoeken en ontdekken waar we met Remco kunnen geraken. Wij hebben geduld.”