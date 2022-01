Al meer dan zeventig spelers uit 1A besmet, volgt uitstel van speelronde?

Geen enkele eersteklasser ontsnapt in de winterbreak aan corona. Antwerp blijft met één besmetting gespaard, voor onder meer Racing Genk (7) en KV Oostende (8) ziet het er slechter uit. Gisternamiddag waren in de Belgische competitie 71 spelers en 5 stafleden besmet met het coronavirus.

Bloedrode cijfers die hier en daar vragen doen rijzen of het profvoetbal wel veilig kan doorgaan. De besmettelijkere omikronvariant maakt dat er ook in 1A nog een pak extra positieve tests zitten aan te komen. AA Gent en Zulte Waregem leggen daarom een voorstel op tafel om de 23ste speeldag volledig uit te stellen, al kan dat niet op veel bijval rekenen.

De hoge besmettingsgraad schrikt de Pro League niet af. Daar is men naar verluidt al een tijdje voorbereid op een moeilijke maand januari. De Pro League benadrukt dat het net daarom testrondes inplande vóór het hervatten van de trainingen en vlak voor de competitie herneemt. Het resultaat van die tests moet ten laatste dertig uur voor de start bekend zijn.

Geen Engels scenario

Maandag stemt de Pro League op de algemene vergadering of het opnieuw mogelijk wordt voor clubs om uitstel te vragen bij een aantal covidbesmettingen in de A-kern. Wellicht zal dat, zoals vorig seizoen, opnieuw bij zeven positieve gevallen zijn. In de huidige situatie kunnen volgend weekend Racing Genk-Beerschot en Zulte Waregem-KV Oostende dus worden uitgesteld.

De Pro League vreest echter allerminst dat we in België naar een Engels scenario zullen gaan. In de Premier League werden de voorbije weken tal van matchen uitgesteld door corona-uitbraken. De Pro League hamert op het feit dat in ons land 95 procent van de spelers dubbel gevaccineerd is, terwijl dat cijfer in Engeland een pak lager ligt. Ook zet ze momenteel volop in op boostervaccins. Wie bij de competitiehervatting geen derde prik heeft gekregen, zal wekelijks een test ondergaan tot hij die ingespoten krijgt.

Met die maatregelen is de Pro League ervan overtuigd voldoende gewapend te zijn tegen verdere uitbraken. Viroloog Marc Van Ranst treedt hen daarin bij. Profvoetbal kan naar zijn mening perfect blijven doorgaan. “De Pro League en de KBVB hebben altijd al goede protocollen opgesteld. Profvoetballers worden ook frequenter getest, dus is het logisch dat er meer positieve gevallen opduiken. Bovendien laten steeds meer spelers zich boosteren of vaccineren.”

Toch waarschuwt Van Ranst de clubs voor een gevaarlijke plek: de kleedkamer. “Alles is daar netjes en goed georganiseerd, maar vaak zeer slecht geventileerd. En net in kleedkamers komen spelers veel en dicht bij elkaar. De clubs kunnen het goede voorbeeld geven door de ventilatie daar aan te pakken.”