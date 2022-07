Al jaren een ster, maar weinigen zagen Xavi Simons ook voetballen

Het is april 2018 en Regilio Simons draait het parkeerterrein bij het Van der Valk Hotel in het Nederlandse Almere op. De voormalige speler van onder meer Fortuna Sittard, NAC, Willem II en ADO Den Haag heeft besloten om vlak voor de zestiende verjaardag van zijn zoon Xavi toch maar een keer in te gaan op een van de vele interviewverzoeken. Xavi zelf? Die zwijgt in die jaren in alle toonaarden, op één item met balkunstenaar Soufiane Touzani na.

“Toen het Nederlandse voetbal volgens veel mensen in een crisis was beland, ging het opeens over Xavi”, vertelde Simons senior. “Dat hij er gelukkig aan zat te komen, en dat we geduld moesten hebben. Dat jochie was pas dertien jaar. Het was apart, zeker omdat heel veel mensen hem nog nooit hadden zien spelen.”

Met een beetje fantasie kun je de reacties na het rondkomen van zijn transfer naar PSV deze week best onder dezelfde noemer voegen. Soms krijg je de indruk dat PSV de kampioensschaal al met één hand vastheeft nu de club uit Eindhoven de keeper van Nice, een jonge verdediger van Wolves en de negentienjarige Simons heeft binnengehengeld. Dat heeft te maken met hoop, nog meer met een gebruikelijk staaltje opportunisme in de voetbalwereld, maar uiteraard ook met de uitstraling van Simons zelf. Als de jeugdinternational ergens binnenwandelt, gebeurt er namelijk iets. De jongeling met de blonde krullen heeft duidelijk de X-factor.

“Barcelona wist ook niet precies hoe ze ermee om moesten gaan”, zei Simons senior. “Wij hielden alles af. Om randzaken heeft hij nooit gevraagd.” Maar die kwamen toch gewoon op zijn pad. En niet zo’n beetje ook. De familie Simons is jaren geleden in het Spaanse dorpje Rojales neergestreken, in de buurt van Alicante. In de jeugd van het plaatselijke CD Thader speelde Xavi zich in de kijker van Villarreal, Elche en Cádiz. Het was Barcelona dat hem tot een vertrek uit het gemoedelijke Rojales wist te verleiden.

Commercial met Neymar

Het naar de ‘grote’ Xavi vernoemde talent werd in Spanje viervoudig winnaar van de Gouden Bal voor de beste jeugdspeler. Nike strikte hem als eventueel boegbeeld voor de toekomst. Op Instagram volgden ruim een miljoen mensen de Barça-jeugdspeler. En dan was er nog de televisiecommercial met Neymar, al deden veel meer jeugdspelers van Barcelona daaraan mee.

Xavi Simons speelde vorig seizoen negen wedstrijden voor PSG. Beeld AP

“Hij was niet bezig met wereldberoemd worden, hij wilde een goede voetballer worden”, zei vader Simons. En een goede voetballer werd hij. Bij Barcelona bleef zijn doorbraak nog uit, Paris Saint-Germain was er vervolgens snel bij om hem vast te leggen. Xavi Quentin Shay Simons schroefde daar zijn aantal volgers op sociale media op tot bijna 4 miljoen. Maar veel belangrijker: Simons debuteerde tegen Olympique Lyon (1-1) als vervanger van de Argentijnse international Leandro Parades en stond op één veld met Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Mauro Icardi en Kylian Mbappé.

Afgelopen seizoen kwam hij tot negen wedstrijden voor de Franse topclub. De in Amsterdam geboren tiener slaagde er echter niet in om het bijna onmogelijke te presteren: een basiskracht worden in Parijs. PSG hoopte dat hij zou bijtekenen, maar PSV was bijzonder slagvaardig en haalde Simons naar Eindhoven.

Hoog verwachtingspatroon

“Xavi Simons zal nooit een Iniesta of Xavi worden”, zei PSG-trainer Mauricio Pochettino eerder. “Maar hij heeft wel de kwaliteit om een carrière op het hoogste niveau te ontwikkelen.” En die weg moet hij dus vervolgens in de Nederlandse Eredivisie volgen. Daar zal hij wederom te maken krijgen met een hoog verwachtingspatroon.

Naar Simons wordt anders gekeken dan naar andere talenten. Dat weet hij inmiddels als geen ander. In september stuurde bondscoach Bert Konterman vijf spelers weg bij Oranje U19. Iets met het verbreken van het coronaprotocol en de aanwezigheid van twee meisjes voor de oefeninterland tegen Italië. Naast Simons konden Mimeirhel Benita (Feyenoord), Ar’jany Martha, Naci Ünüvar en Rio Hillen (allen Ajax) hun spullen pakken. Maar alleen de naam Simons dook prominent op in de nieuwskoppen, inclusief zijn foto. Terwijl Simons nauwelijks iets met de zaak te maken had.

Deze week poseerde Simons stralend in het shirt van PSV. “Ik ben op een punt in mijn carrière dat ik minuten moet maken”, zei hij zelfverzekerd. “Dat kan hier. Ik ben er klaar voor en wil mezelf bewijzen.”

Vier jaar nadat hij Nederlands hoop in bange dagen werd genoemd, omdat Oranje twee eindtoernooien op rij had gemist. Het volgende eindtoernooi, Qatar 2022, staat al voor de deur. Simons is niet in beeld. Aan de andere kant pikte Louis van Gaal al veel vaker spelers op die een bliksemstart beleefden omdat ze met hun club al vroeg in Europa aan de bak moesten. Dat kan druk geven. Maar de schijnwerpers op hem, daar kan Simons wel mee leven. Sterker, hij is niet anders gewend.