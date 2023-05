Al-Hilal lokt Messi met smak geld: waarom superster ook politieke pion van Saudisch koningshuis is

Herinnert u zich de veelbesproken publiciteitscampagne van Louis Vuitton met Messi en Ronaldo aan een schaakbord voor het WK 2022 in Qatar? Als de transfer van Ronaldo naar Al-Nassr in Saudi-Arabië voor een slordige 200 miljoen euro per seizoen een verrassende zet mocht heten, dan kan Messi die met een nog meer verbluffende ‘move’ counteren. Naargelang de bron zou Messi bij de Saudische topclub Al-Hilal een jaarloon tussen 400 en 600 miljoen euro kunnen opstrijken. Zijn verdienste bij PSG, door Forbes geschat op circa 120 miljoen euro per jaar, lijkt plots een peulenschil.

Saudi-Arabië als het Beloofde Land voor supersterren op hun retour is niet nieuw. De lokroep van het rijkelijk vloeiende geld in de topsport valt te begrijpen. Al zou een transfer naar Al-Hilal voor Messi de facto een adieu van het internationale topvoetbaltoneel inluiden. Het niveau van de Saudi Pro League ligt wel nog vrij hoog - Al-Hilal won in 2021 de Aziatische Champions League en Saudi-Arabië klopte op het WK in Qatar als enige de latere wereldkampioen Argentinië - maar de Saudische competitie genereert wereldwijd niet veel animo. Ronaldo komt bij Al-Nassr haast vaker door fait divers in het nieuws.

Vader Jorge Messi vindt alle speculaties over een transfer van Lionel naar Al-Hilal wel voorbarig: “Er is nog met geen enkele club een akkoord.” Messi was eerder al gelinkt aan een terugkeer naar de heimat in Barcelona, al kan die club financieel nooit hetzelfde bieden. Niemand kan ook in het hoofd van Messi zien hoeveel het voetbalvuur nog in hem brandt. De WK-titel bluste wel zijn opperste ambitie. Als Messi morgen zou stoppen, mag hij op zijn lauweren rusten: elf clubtitels, zeven nationale bekers, vier Champions League-trofeeën, olympisch goud, de Copa America in 2021 en het WK, inclusief zeven individuele Gouden Ballen. Boven zijn Twitter-account prijkt een symbolische foto van Messi tussen al zijn trofeeën: woorden zijn overbodig.

Maar mocht de Argentijn na dit seizoen overstag gaan voor Saudi-Arabië, hoeft dat niet te verbazen. Hij heeft al langer een voet in de deur als uithangbord van dat land, via een betaald partnership met de toerismedienst Visit Saudi. Volgens het Spaanse blad AS vangt Messi 30 miljoen euro voor die deal. Hij kwam zo ook politiek in contact met de opperste regionen in Saudi-Arabië, die hem kunnen masseren voor een lucratieve transfer.

Machtigste supporter

Achter de schermen van het Saudische topvoetbal zou de komst van Messi naar Al-Hilal ook een manoeuvre op het politieke schaakbord zijn. Een zet die niet losstaat van de eerdere transfer van Ronaldo naar Al-Nassr. In het Saudische voetbal hoort Al-Nassr niet bij de grootste topclubs, maar ze telt met kroonprins Mohammed bin Salman wel de machtigste supporter: hij heeft de touwtjes in zijn land in handen.

Maar in een competitie waarin alle clubs eigendom zijn van de overheid heeft Ronaldo als vedette bij Al-Nassr ook voor een onevenwicht gezorgd. De meeste leden van het Saudische koningshuis steunen de meer populaire club Al-Hilal, het debat leeft dat de andere topclubs ook een compensatie moeten krijgen.

“Het sportministerie van Saudi-Arabië maakt budgetten vrij voor transfers van grote namen”, weet Jan Van Winckel, die als ex-asisstent bij Al-Hilal en ex-technisch directeur van de Saudische voetbalfederatie de competitie en het land goed kent. “Al Hilal is de grootste club van Saudi-Arabië. Gezien die beloofde investeringen zou het me niet verrassen als Al-Hilal een speler als Messi in zijn fin de carrière zou strikken.”

Publiciteit

Messi zou nog in een veel breder plaatje passen: Saudi-Arabië gooit miljarden euro’s in de strijd om het land toeristisch te promoten en de negatieve perceptie van het land in de mensenrechten te keren. Het Public Investment Fund (PIF), dat onder de hoede van Bin Salman 580 miljard euro aan vermogen beheert, wil de oliestaat in mondiale sporten als Formule 1, voetbal - zie de overname van Newcastle in de Premier League - of golf met de revolutionaire LIV-Tour profileren.

En 500 miljoen euro loon voor Messi? Dat is eigenlijk maar een klein budget voor de onbetaalbare publiciteit in ruil om Saudi-Arabië aantrekkelijk te maken als trekpleister voor buitenlandse bezoekers en internationale bedrijven.

In het achterhoofd blikt Saudi-Arabië al verder vooruit naar het WK in 2030. Het land hoopt Griekenland en Egypte over de streep te trekken voor een gezamenlijke kandidatuur: Saudi-Arabië denkt zo zijn kansen te verhogen om acht jaar na Qatar weer een WK in Azië te mogen organiseren. De oliestaat liet al weten bereid te zijn de infrastructuurwerken in de co-landen te financieren, maar bovenal heeft het goede ambassadeurs nodig om de WK-kansen te verdedigen. Hallo, Ronaldo en Messi?