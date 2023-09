AI-expert: weldra beslissen robots over wissels, penalty’s en rode kaarten

De ontwikkeling van data van hoogwaardige kwaliteit zou op termijn kunnen leiden tot een AI-robot die de aanwezigheid van een scheidsrechter van vlees en bloed overbodig maakt. Aldo Comi, de directeur van Soccerment, een van de toonaangevende leveranciers van data in het voetbal, verwacht een evolutie.

“Het aantal camera’s naast het veld zal de volgende jaren alleen maar toenemen. De hoeveelheid verzamelde gegevens en de kwaliteit van de AI-modellen zullen exponentieel groeien. Zulke modellen zouden op termijn scheidsrechterlijke beslissingen kunnen nemen op basis van wat ze zien op het veld.”

Comi sluit dus niet uit dat fysieke scheidsrechter op een dag zullen verdwijnen. “Voordien is er misschien nog een fase waarin wel een hoofdscheidsrechter nodig is, maar geen grensrechters meer. Een scheidsrechter kan in contact staan met een virtuele assistent, die hem helpt betere beslissingen te nemen. Over twintig of dertig jaar zal de scheidsrechter waarschijnlijk een AI-model zijn. Ik zeg niet dat dat positief is, maar ik denk dat dat er zit aan te komen.”

Volgens Comi kan AI de komende jaren ook een invloed hebben op het spel zelf. “De voorspellende modellen kunnen teams helpen in wedstrijden. Dat kan gaan over het inbrengen van nieuwe spelers of het veranderen van het spelsysteem. Er zullen altijd professionals aanwezig blijven, maar AI kan zorgen voor ondersteuning van hoge kwaliteit. Clubs die er gebruik van maken zullen beter presteren dan clubs die er niet mee bezig zijn.”