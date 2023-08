Afrikaanse voetballers vallen vaak in handen van malafide makelaars

Miljoenen jonge mannen in Afrika zetten alles op alles om een carrière op te bouwen bij een Europese voetbalclub. Oplichters profiteren. Ze doen zich voor als succesvolle zaakwaarnemers met waardevolle contacten bij profclubs.

Franck Nkomo, voetballer uit Kameroen, vertelt via de telefoon hoe riskant het tegenwoordig kan zijn om als ambitieuze speler uit Afrika een profloopbaan in Europa, of nog verder weg, na te jagen. Het is een gevaarlijke reis, vergeven van charlatans die alleen oog hebben voor hun eigenbelang.

Door een oud-ploeggenoot werd Nkomo een jaar geleden naar Ghana gelokt om daar een profcontract te tekenen. Geld voor een vliegticket had hij niet, dus ging hij per auto. Een gevaarlijke, deels illegale reis van vijf dagen. Wellicht kon de op dat moment dertigjarige aanvaller via de Ghanese competitie alsnog in Europa belanden, of op een ander continent waar hij op een goed niveau zou kunnen voetballen en geld verdienen.

Uiteindelijk zat hij een paar dagen vast in een hotel, waar de ploeggenoot en een manager, na hem al honderden dollars afhandig te hebben gemaakt, nog eens 1.300 dollar van hem eisten om zogenaamd zijn papieren in orde te maken. Nkomo ontsnapte met pijn en moeite en reisde via Ivoorkust berooid terug naar Kameroen. Hij weet van geen opgeven, blijkt uit het verzoek dat hij later toestuurt via WhatsApp, vergezeld van allerlei actiefoto’s, -video’s en een soort cv: of de verslaggever misschien nog iemand kent die hem een kans kan geven bij een Europese voetbalclub?

Zoals Nkomo zijn er miljoenen jongens en mannen in Afrika, vooral in de landen ten zuiden van de Sahara. Zelfs met een goede opleiding is een baan vinden lastig. Daarom zetten ze alles op een fraaie carrière bij een voetbalclub buiten het continent. Ze zijn geïnspireerd door het succes van spelers als de Liberiaan George Weah, Ivoriaan Didier Drogba, Kameroener Samuel Eto’o, Nigeriaan Victor Osimhen en Senegalees Sadio Mané. Zij groeiden uit tot grootheden, met navenante inkomens. In eigen land zijn de betalingen vaak beroerd, net als de (logistieke) organisatie.

Uit op spaargeld

Oplichters profiteren daarvan, eigenlijk al sinds er in de jaren tachtig steeds meer Afrikaanse voetballers naar Europa migreren. Ze doen zich voor als succesvolle zaakwaarnemers met waardevolle contacten bij profclubs, maar zijn louter uit op het spaargeld van de profspeler of hun familie. Ook gebeurt het vaak dat een speler daadwerkelijk bij een club wordt ondergebracht, maar in ruil daarvoor wel jarenlang 50 procent of meer van zijn salaris moet afstaan aan de ‘belangenbehartiger’.

FIFPro, de belangenorganisatie voor spelers wereldwijd, is in samenwerking met de Didier Drogba Foundation en Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) een campagne gestart om te waarschuwen voor oplichting. “De droom wordt vaak een nachtmerrie voor deze jonge mensen”, vertelde Drogba, voormalig spits van Chelsea en Ivoorkust, tijdens een digitale persbijeenkomst over het onderwerp. “Je wordt opgelicht, het is fraude. Dit probleem speelt al langer en het aantal nepagenten groeit.”

Didier Drogba: "Bij interlands zagen we vlak voor ons hotel spelers uit Ivoorkust, Kameroen of een ander land op de stoep staan, zonder geld om rond te komen." Beeld AFP

FIFPro ondervroeg 263 mannelijke en vrouwelijke spelers uit Botswana, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Ghana, Kenia, Zambia en Zimbabwe. Meer dan 70 procent bleek ongevraagd gecontacteerd te zijn door iemand die beweerde dat hij hem/haar kon helpen verhuizen naar een andere club. In 78 procent van de gevallen gaven de spelers aan dat bepaalde zaken door die betrokkene niet goed waren geregeld. Liefst 56 procent kreeg geen stage bij een profclub, zoals hen was beloofd; 44 procent ondertekende geen profcontract, terwijl hen dit wel was toegezegd.

Benaderd via Facebook

“Elke jongen in Afrika droomt van een profcarrière buiten Afrika”, vertelt Gift Saunyama, voetballer uit Zimbabwe. “Oplichters profiteren daarvan. Ze doen zich voor als echte agenten met goede contacten bij clubs. Je moet ze vaak wel vooruitbetalen voor de reis, accommodatie of een werk- of verblijfsvergunning. Ik ben wel twaalf keer benaderd, heb er vele afgewimpeld. Maar in de Zimbabwaanse competitie verdien je haast niets, ongeveer 30 dollar per maand.”

Eenmaal was Saunyama bijna verleid door iemand die hem benaderde via Facebook en zei dat hij de voetballer naar Hongkong kon brengen. “Als ik 500 dollar naar hem overmaakte, zou hij alles regelen. Maar ik had dat geld niet. Hij bleef maar doorgaan over geld en vroeg nooit naar mijn spel. Ik was pas 25 en was gemotiveerd om mijn kans te grijpen. Een vriend, die eerder was belazerd in Zuid-Afrika, waarschuwde om het niet te doen. Dat is mijn geluk geweest.”

Saunyama en Nkomo vertellen dat er maar weinig manieren zijn om naar een club op een ander continent te gaan. Saunyama: “De beste manier is via een voetbalacademie, al draait het daar vaak ook om het verdienen van geld. Ik kom uit een getto, had als jonge jongen alleen geld voor de reis naar de academie. Ik ging ervan uit dat ik daar geld zou krijgen voor de busreis naar huis. Maar ik kreeg niets en moest dagelijks acht kilometer lopen na een zware trainingsdag. Dan haken er al veel jongens af. Die zien dan nog maar een mogelijkheid: een spelersagent. Heel soms lukt dat, ik ken een jongen die bij een clubje in Spanje is terechtgekomen. En mijn bekende landgenoot Marvelous Nakamba heeft bij mooie clubs gespeeld in Europa (waaronder Club Brugge, red.) en veel geld verdiend. Daar droom ik van. In Zimbabwe is het hard. Ik ben afgestudeerd als marketeer, maar heb een benzinepomp en een winkeltje om te kunnen blijven voetballen.”

Zwarte bladzijden

Ook de succesverhalen kennen zwarte bladzijden. De president van FIFPro Afrika, Geremi Njitap, een voormalige teamgenoot van Drogba bij Chelsea, vertelt al vroeg in zijn carrière via ‘een oneerlijk persoon’ in Europa te zijn aangekomen, waarna elk plan ontbrak. Sommige spelers, of hun families, betalen meer dan 10.000 euro voor het vooruitzicht van een levensveranderende carrièrestap. Vaak worden ze in het land waar ze dachten te gaan voetballen aan hun lot overgelaten en komen terecht in levensbedreigende situaties, verstoken van middelen of steun.

“Bij interlands zagen we vlak voor ons hotel spelers uit Ivoorkust, Kameroen of een ander land op de stoep staan, zonder geld om rond te komen, dakloos en gedwongen om bedelaars te worden”, aldus Drogba. “We gaven ze wat geld, maar dat was slechts tijdelijke hulp.”

Jongens uit Senegal spelen op blote voeten. Beeld Guus Dubbelman

Oud-trainer en scout Piet de Visser bestiert een academie in Ghana met Godwin Attram, een Ghanese voormalige prof die De Visser eind vorige eeuw ontdekte. De Visser: “Er zitten echt supertalenten tussen. Maar het is een enorm karwei om louche zaakwaarnemers buiten de deur te houden, dat lukt nooit helemaal. Ze proberen onze spelers te benaderen en hen het hoofd op hol te brengen.

“We hadden hier een fenomenale spits, Bentil, die door drie Afrikaanse agenten is weggelokt en nu op het derde niveau in Frankrijk speelt. Een andere, Bernardinho, speelde drie jaar in België, maar hij kreeg geen cent. Met hangende pootjes kwam hij terug.

“De schaamte is enorm. Hun familie verwacht dat zij het grote geld binnenbrengen, die pushen die jongens om het te proberen, ze geven al hun spaargeld aan die agenten. De lokale clubs staan ook dikwijls onder invloed van agenten. Ze zitten dus overal. Godwin praat iedere dag met die jongens om ze ervoor te behoeden. We hebben zelf een goede, betrouwbare spelersagent in de arm genomen, Rens Meijer. Hij begeleidt ze door het hele proces. Toch houd je die anderen niet buiten. Soms denken we: waar zijn we aan begonnen?”

Diploma

Vanaf oktober moeten alle zaakwaarnemers en spelersagenten een officieel FIFA-diploma hebben dat ze pas krijgen na een examen. Maar dan nog zullen spelers vatbaar zijn voor oplichters, is de verwachting. Uit het onderzoek van FIFPro was meer dan 70 procent van de ondervraagde Afrikaanse voetballers niet door een club of academie onderwezen over hoe om te gaan met agenten of zaakwaarnemers. Daarom is educatie belangrijk, vinden Drogba en Geremi. Maar ook het Afrikaanse clubvoetbal moet worden opgewaardeerd, betogen zij. Alleen dan hoeven spelers hun blik niet puur te richten op een vaak met valkuilen omgeven reis naar een ander continent.

Ousmane Sanou maakte de oversteek vanuit Burkina Faso en kwam via de Nederlandse welzijnswerker Hans Visser, die hem had gescout op een toernooi, in 1996 goed terecht bij Willem II. Sanou woonde bij Visser in huis, net als de Burkinees Moumouni Dagano. Dagano kwam aan met alleen een zwembroek en slippers. “De zaakwaarnemer zei dat hij alle kleding zou vergoeden die we Dagano gaven. Maar hij liet niets van zich horen”, vertelt Visser. “We hebben hem bij Willem II laten meetrainen. De club wilde hem contracteren, want hij was een goede, kopsterke spits. Toen meldde de makelaar zich weer, hij wilde geld hebben. Dat hebben we hem niet gegeven. Toen heeft hij Dagano uit ons huis gesleept. Dagano moest huilen, hij had het zo naar zijn zin. Uiteindelijk heeft hij nog bij Belgische en Qatarese clubs gespeeld, maar ik vrees dat hij volledig is uitgemolken.”

Sanou speelde zes jaar in het eerste bij Willem II en scoorde nog twee keer in de Champions League voor de Nederlandse club. Daarna speelde hij bij Sparta en in België. Momenteel woont Sanou nog steeds in België. Hij had er twee baantjes, als chauffeur bij Uber en als fabrieksmedewerker, om in zijn levensonderhoud te voorzien. Sanou werd niet zozeer uitgebuit door een manager maar door zijn familie, zegt Visser.

Sanou erkent het aan de telefoon ten dele. “Ik had verwacht meer te verdienen, snel naar een grotere club te gaan. Ik had dingen anders moeten doen, maar ik wist niets. Als je naar Europa komt, is je eerste zorg je familie in Afrika helpen. Ik had twee keer gescoord in de Champions League, het hele dorp verwachtte dat ik helemaal binnen zou zijn en klopte voortdurend op de deur om geld. Ik heb al een tijdje niets meer over.”

Hij hoopt nu zelf spelersmakelaar te worden, want er moet brood op de plank komen voor zijn gezin. “Ik wil jongens op een goede manier helpen. Maar dan moet ik eerst het diploma hebben dat straks verplicht is.”

De in Ghana door een oud-ploeggenoot opgelichte Kameroener Nkomo blijft ondertussen video’s van zichzelf sturen. Ja, hij weet dat het eigenlijk voorbij is met zijn carrière nu hij al 31 jaar is. Maar hij moet toch iets proberen. “Ik heb vijf jaar bij een club gespeeld in Kameroen en ben vijf jaar niet betaald. Ik heb een gezin dat ik moet onderhouden.” Voetballen is nog steeds zijn passie. “En ik heb kwaliteiten. Dat heb je toch gezien op de video’s? Mijn droom leeft nog.”