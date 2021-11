Afgedankt na overwinning: Yves Vanderhaeghe is trainer af bij Cercle

De buitenlandse trainer die al langer rond is met Cercle maar pas vandaag overneemt, is de Oostenrijker Dominik Thalhammer en die is meteen gewaarschuwd: de gemiddelde levensduur van een coach bij de Vereniging is sinds de overname door Monaco in 2017 beperkt tot zeven maanden. Om maar te zeggen: geduldig zijn de Franse eigenaars of hun technische directeur Carlos Aviña niet.

En dat terwijl ze zelf een belangrijk aandeel hebben in de malaise bij groen-zwart. Dat Cercle geen loon naar werken kreeg voor hun goed voetbal tegen onder meer Standard, Antwerp en Genk lag vooral aan hun daadkracht voor doel. Om te winnen moet je wel scorende spitsen in huis halen. Dat - en de voorlaatste plek in de ranking - mag Monaco zichzelf aanrekenen.

Het is evenwel de trainer die het gelag betaalt. Yves Vanderhaeghe ging bij Cercle net geen tien maanden mee. Hij kreeg zaterdag zijn C4, nota bene na een eerste deugddoende competitiezege in het eigen Jan Breydel-stadion. Na een onderhoud met de technische staf en het ontbijt kreeg de 51-jarige coach het slechte nieuws te horen.

“Ik kon niet geloven wat ik hoorde”, zei Vanderhaeghe. “Niet alleen voor mij was dit een verrassing, maar ook voor de spelersgroep en eigenlijk voor iedereen die aanwezig was. Net nu de opluchting zo groot was na die verdiende zege. Was ik twee weken geleden ontslagen, dan had ik het nog ergens begrepen. De resultaten waren niet goed, ook al werden we nooit weggespeeld. Nu vind ik de timing absurd.”

Eigenlijk was het bestuur van Cercle al van plan om Vanderhaeghe na de thuisnederlaag vorige week tegen Charleroi buiten te zetten maar door de begrafenis van diens vader stelden ze die ingreep uit, ervan uitgaande dat KV Mechelen weer op puntenverlies zou uitdraaien. Niet dus.

Zo lijdt Cercle behoorlijk wat gezichtsverlies en haalt het zich ook de woede van de supporters op de hals. “Soms, zoals vandaag, herken ik mijn geliefde Vereniging Cercle Brugge echt niet meer,” schreef ex-woordvoerder en eeuwige fan Pol Van den Driessche op Facebook. Ook analisten Franky Van der Elst en Eric Van Meir spaarden de kritiek niet. “Cercle, dit doe je niet. Beschamend”, tweette Van der Elst. “Respectloos en beschamend!,” vond Van Meir.

Voor Vanderhaeghe is het al het vierde ontslag in zijn trainersloopbaan. Zowel bij KV Oostende (2017), AA Gent (2018) als KV Kortrijk (2021) kreeg hij vroegtijdig de bons.