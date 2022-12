Aerts in tranen: nog geen bewijs voor vervuild supplement

Toon Aerts (29) beweert bij hoog en laag dat hij onschuldig is. “Ik sta recht in mijn schoenen. Ik heb nooit de intentie gehad om doping te gebruiken en nooit vrijwillig dopingproducten ingenomen om mijn prestaties te bevorderen. De UCI geeft in de brief toe dat het gaat om niet-intentioneel dopinggebruik.” Aerts ontving die brief via e-mail op 20 december.

Volgens professor Peter Van Eenoo, directeur van het dopinglab in Gent, is letrozol een substantie die de afbraak van anabole steroïden zoals bijvoorbeeld testosteron vermindert. “Het verbetert dus onrechtstreeks de spieropbouw, omdat je testosteron langer in het lichaam blijft.”

Het ging om 2,4 nanogram per milliliter die in de urine van Aerts werd gevonden. Van Eenoo: “Dat is een zeer kleine hoeveelheid, maar er bestaat geen ondergrens op het gebruik van letrozol. De kleinste fractie is voldoende voor een afwijkend testresultaat en dus overtreding van de antidopingwet.”

Haar laten groeien

Aerts gaat uit van een vervuild voedingssuplement als boosdoener. “Na de bekendmaking van mijn afwijkend testresultaat heb ik geen enkel supplement meer gebruikt en mijn haar laten groeien. In haar kun je tot lang na datum alle sporen terugvinden. Gedurende de vier maanden voor mijn afwijkende test bleken er sporen van letrozol in mijn haar te zitten, nadien niet meer.”

Juridisch moet hij nu bewijzen dat andere én ongeopende verpakkingen van dat voedingssupplement letrozol bevatten. “Bij een labotest in het UZ Leuven is een mogelijk spoor gevonden van letrozol in een verpakking van een voedingssupplement dat Aerts destijds gebruikte”, zegt zijn makelaar Yannick Prevost.

Aerts en zijn entourage zochten en vonden zes andere verpakkingen van dat lot en lieten die testen, maar in geen van die zes verpakkingen werd een spoor van letrozol gevonden. Prevost: “De UCI meent dus dat de bron van de vervuiling nog niet is gevonden.” Kan Aerts nog zo’n verpakking met dezelfde vervuiling vinden? “Het is stilaan zoeken naar een speld in een hooiberg.”

In beroep

De internationale wielerunie UCI heeft een voorstel tot sanctie van twee jaar ingediend. De afwijkende test vond plaats op 19 januari 2022, maar Aerts werd pas ingelicht op 14 februari 2022. Pas toen hij zichzelf op non-actief zette, ging zijn straf in. Vanaf 16 februari 2024 is hij vrij.

Aerts kan tot 9 januari het voorstel betwisten bij het antidopingtribunaal van de UCI, waarin een onafhankelijke commissie zetelt. Nadien kan hij nog een beroep doen op het TAS. Op dit moment heeft Aerts het voorstel van sanctie van de UCI nog niet betwist. Prevost: “We zullen dat wel doen, maar dat kan ten vroegste vanaf 4 januari aangezien de UCI een kerstvakantie houdt.”

Financieel is het ook een klap. Aerts staat al een tijdje op non-actief. Alleen al het testen van de zes verpakkingen van het supplement kostte 5.000 euro. “Mijn vriendin en ik zouden een huis bouwen. Er moet dus brood op de plank komen. Gelukkig heb ik de vorige jaren wat spaargeld kunnen verdienen. De voorbije maanden bleef ik trainen in de hoop dat ik snel weer kon koersen. Ik las nu een break in en ga tijdelijk werk of een bezigheid zoeken”, zegt Aerts.

Aan stoppen heeft hij nog niet gedacht. “Eén ding staat vast: ten laatste op 16 februari 2024 begint mijn tweede carrière als renner.”