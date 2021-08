Nieuws Voetbal

Advocaat van Radja Nainggolan: ‘Dit is eenmalig en uitzonderlijk’

Radja Nainggolan. Beeld Photo News

Radja Nainggolan heeft - via zijn advocaat - voor het eerst gereageerd op zijn te snelle en dronken rit in het centrum van Antwerpen, afgelopen weekend. Zijn advocaat zegt dat Nainggolan het ‘bijzonder jammer’ vindt dat zijn hoofdstuk bij Antwerp in mineur is gestart.