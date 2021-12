Advocaat van Ivan Leko dient klacht in tegen spijtoptant Veljkovic in Operatie Zero: ‘Zijn reputatie is besmeurd’

Waarover gaat dit?

Op 21 november rondde Dejan Veljkovic zijn deal als spijtoptant bij het Belgische gerecht af. In een interview met Pano deed hij voor het eerst zijn boekje open. Hij had het onder meer over coach Ivan Leko.

“Ivan was een goeie vriend, die ik heb geholpen bij zijn transfer naar Lokeren. Bij de transfer van Steven De Petter in 2016 heeft hij twee keer 6.000 euro ontvangen. Later heb ik hem bij Club Brugge een deel van de commissie op de transfers van Tomecak, Rits en Letica betaald. Door het dossier ‘Propere Handen’ zijn de 100.000 voor Rits en 200.000 voor Letica nooit betaald door Club Brugge. Ik was open tegen mijn spelers, zij wisten dat Ivan Leko geld moest krijgen.”

Lees ook: Dejan Veljkovic spreekt in ‘Pano’-reportage: ‘Peter Maes stak het zwart geld in een zak van Delhaize’

Wat zegt Van Steenbrugge?

Walter Van Steenbrugge, advocaat van coach Ivan Leko in Operatie ‘Propere Handen’, kan niet begrijpen dat spelersmakelaar Dejan Veljkovic zonder verzet zijn verhaal mocht doen in Pano. “Ongezien dat iemand een uur lang vrij podium krijgt. Zonder tegenspraak. Al had ik me wel aan zo’n interview verwacht. Het zijn leugens vermengd met waarheden. Zo klinkt alles geloofwaardig, maar dat is het niet.”

“Hij viseert Ivan met leugens. Zijn reputatie is besmeurd. Je zou als trainer nu maar eens een nieuw contract moeten onderhandelen. Ik ga het proces hier niet voeren, maar er zijn genoeg bewijzen die ik kan voorleggen die de geloofwaardigheid van Veljkovic aan de kaak zullen stellen”, beweert de advocaat.

Wat gaat Van Steenbrugge nu doen?

De advocaat stuurt vandaag via de deurwaarder een ingebrekestelling naar Dejan Veljkovic, de spijtoptant naar fraude in het Belgisch voetbal.