Adrie van der Poel: ‘Het zou me verwonderen mocht Mathieu Wout straks niet kunnen volgen’

Zijn knie houdt Mathieu van der Poel een week langer dan voorzien uit het veld. “Hij viel in het bos. Best hard, hoor”, zegt Adrie van der Poel (62). “Zijn knie zwol op en er is wat dood vlees weggeknipt. Fietsen lukte aanvankelijk niet echt, maar na een dag of vijf voelde hij zich beter en besloot hij toch nog even op stage te vertrekken. Die gemiste week met specifieke crosstraining heeft hij nu nodig om klaar te zijn."

Dat de wereldkampioen Rucphen (vandaag) en Namen (morgen) overslaat dit weekend vindt vader Van der Poel verstandig. “Mathieu had misschien kunnen rijden, maar niet aan 100 procent. Zie je de krantenkoppen al?”

Cross in Dendermonde

Nu zal Van der Poel hervatten op tweede kerstdag in Dendermonde. Wout van Aert smeerde hem daar vorig jaar bijna drie minuten aan. “Tja, het is niet anders. Voor mij hoeft hij niet per se naar Dendermonde af te zakken”, klinkt het. “Hoe dat parcours er vorig jaar bij lag, sorry, maar het moet wel voor een groot stuk berijdbaar blijven. Hij zou kunnen zeggen: ‘Ik begin er een dag later aan.’ Maar hij moet er ook rekening mee houden dat hij elke resterende wereldbekermanche vanaf nu nodig heeft om een zo goed mogelijke startpositie af te dwingen op het WK. De eerste rij haalt hij niet meer. De tweede of derde moet wel kunnen.”

Adrie van der Poel, bij hem thuis in Kapellen. “Mathieu heeft elke resterende wereldbekermanche nodig om een zo goed mogelijke startpositie af te dwingen op het WK.” Beeld Gregory Van Gansen / Photo News

Het WK in Fayetteville op zondag 30 januari is uiteraard Van der Poels hoofddoel. “Maar hij wil ook crossen winnen in de aanloop”, weet zijn vader. Van Aert twijfelt nog over zijn afreis naar de Verenigde Staten. Dat vindt Adrie van der Poel vreemd. “Alles is bij Jumbo-Visma gepland, tot na de Tour zelfs. Het héle programma. Maar Van Aert weet nog niet of hij naar het WK veldrijden gaat, terwijl hij op dit moment beter is dan andere jaren. Véél beter.”

Of Van der Poel straks naadloos aansluit bij dat hoge niveau van Van Aert? “Die eerste paar crossen misschien nog niet”, denkt vader Van der Poel. “Dat zal dan vooral met zijn startpositie te maken hebben. Daarna zou het me verwonderen mocht dat niet het geval zijn. Weet je wat me wel opvalt? Dat Tom Pidcock niet met dezelfde druk te maken krijgt. Nooit. Die kan probleemloos tiende, zevende, derde worden. Doen ‘Matje’ of Van Aert dat, dan zeggen ze: ‘Er scheelt iets.’ Zij moeten er meteen staan.”

Wereld zonder Grote Drie

Van der Poel senior kijkt ook al even vooruit naar een veldritwereld zonder de ‘Grote Drie’. Die zal er heel anders uitzien, vreest hij. “Bepaalde jongens dicht ik een gigantisch potentieel toe. Maar ze doen er gewoon niets mee. Als ik zeg dat Eli Iserbyt meer grote koersen op de weg moet rijden vang ik meteen tegenwind, terwijl ik dat goed bedoel. Ik meen het oprecht dat hij daar als crosser beter van zou worden. Drie jaar geleden zag ik hem elke dag bergop aanklampen en uiteindelijk derde finishen in de Boucles de la Mayenne. Wel, in de daaropvolgende winter heeft hij een stap gezet. Hij haalt nu ook een heel hoog niveau, maar komt net dat tikkeltje tekort.”

Van der Poel praat uit eigen ervaring. “Ik dacht ook dat ik al heel zwaar had afgezien op de fiets. Tot ik twee keer de Tour de France reed. Oké, dat is voor Iserbyt en zijn ploeg onhaalbaar. Maar begin bij het begin: er zijn nog genoeg andere pittige koersen.”

Die focus verleggen naar grotere wegkoersen, dat geldt ook voor Toon Aerts. “Zelfs voor David, mijn eigen zoon”, stelt Adrie van der Poel. “Hij heeft er ook niets meer aan om de hele tijd rustig op kop te rijden in pakweg de Ronde van Vlaams-Brabant. GP Denain, Kuurne, Ronde van Turkije, daar zou hij meer tot zijn recht kunnen komen. Als Iserbyt daar niet warm voor loopt: alle begrip. Maar zég dat dan gewoon.

“Nu, alles begint natuurlijk bij het onmiskenbare talent van Wout, Mathieu en Tom. Die hebben nu eenmaal iets meer meegekregen van Moeder Natuur. De combinatie met hun ongelooflijke karakter en werkijver maakt hen tot wie ze zijn.”