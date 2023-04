Achter de kassei van Van der Poel gaat een uitgekiend plan schuil

‘Als de hel de hemel wordt. Bedankt team.’ De Instagram-post van Mathieu van der Poel, daags na zijn triomf in Parijs-Roubaix, liegt er niet om. Dit succes is het werk van een slim collectief, gebouwd rond een ijzersterk individu.

Het prille begin

Het succeshuwelijk van de broers Roodhooft met Mathieu van der Poel vindt zijn kiem in de zomer van 2011 met de integratie van de toen zestienjarige renner in het crossproject. Snel wordt duidelijk welk toptalent ze hebben binnengehaald. In 2013 al krijgt Van der Poel, in het veld de gedroomde opvolger van de afscheidnemende Niels Albert en ook net juniorenwereldkampioen op de weg geworden, een eerste profcontract van vier jaar aangeboden. De langetermijnverlengingen stapelen zich nadien op (momenteel ligt hij vast tot eind 2025).

Philip en Christoph Roodhooft laten hem zowel op de weg als in de cross als op de mountainbike zijn ding doen. “Ik voel me hier thuis”, klinkt het na al die jaren nog steeds. Met de garantie van een trouwe kopman kan de ploeg zelf timmeren aan de weg naar boven. Dit seizoen heeft Alpecin-Deceuninck voor het eerst een WorldTour-statuut.

Voorzichtige veldritwinter

Een rugprobleem doet de ploeg afgelopen winter zeer voorzichtig omspringen met Van der Poel. Want zoals Jasper Philipsen het zondagavond in Roubaix uitdrukt: ‘Hoe supersterk hij ook oogt, hij is geen alien maar een mens.”

Zijn activiteit wordt beperkt tot vijftien veldritten, waarbij er slechts één echt toe doet: de wereldtitelstrijd in het Hoogerheide van vader Adrie. In dat korte winterseizoen krijgt Van der Poel vaker dan hem lief is op zijn donder van Wout van Aert, maar zijn hoofddoel realiseert hij wel: wereldkampioen worden.

Intussen blijft hij werken aan zijn lichamelijk herstel. “We weten allemaal wat voor een kampioen hij is”, blikt Philip Roodhooft daar in Roubaix op terug. “Eén grote voorwaarde echter: hij moet vrij zijn van fysieke besognes, zoals hij dat nu al een paar maanden is. Daarom hebben we hem omringd met de grootste specialisten: osteopaten, kine’s, gewone dokters…”

Honger aanwakkeren

Het team stelt op voorzet van Van der Poel zelf een duidelijk plan op. “Ik wil minder koersen rijden, zodat ik 100 procent kan zijn in de wedstrijden waar ik wel start”, aldus Van der Poel. “Dat is een beetje het moderne wielrennen, denk ik.”

Concreet: voluit gaan van Milaan-Sanremo tot en met Parijs-Roubaix. Gewaagd, niet vrij van risico, daar is iedereen zich van bewust. Want, geeft vader Adrie in Roubaix grif toe: “Voor hetzelfde geld draait dat volledig anders uit.”

Belangrijk daarbij zijn frisheid kweken en de honger aanwakkeren. “Dat lukte”, zegt Philipsen. “We werkten met zijn allen eerst een prima hoogtestage af in Denia en kozen dan zorgvuldig onze momenten. Zo paste ik bijvoorbeeld voor de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Dat hield me fris. Parijs-Roubaix was pas mijn vijftiende competitiedag van dit seizoen.”

Van der Poel komt zelfs maar aan dertien. Bitter weinig, vindt Adrie van der Poel. “Maar wie ben ik om kritiek te geven? De ploeg zet een lijn uit en doet dat hartstikke goed. De resultaten zijn er. Het loonde echt de moeite om mee te gaan in dat hele verhaal.”

Geduld loont

Rewind naar de vooravond van Tirreno-Adriatico. “Velen vroegen zich af waarom we als laatste van de achttien WorldTour-teams nog niet hadden gewonnen”, herinnert Philip Roodhooft zich. Het Vlaamse openingsweekend was ronduit rampzalig.

Binnen het team wordt de rust bewaard. Door het late instappen van Van der Poel en Philipsen moeten de andere pionnen in februari, begin maart wat over de diverse aanloopkoersen worden verdeeld. “Daardoor kwamen sommige jongens misschien terecht op een voor hen niet zo ideaal terrein. Maar ook dat was ingecalculeerd. Tot de Primavera was alles pure voorbereiding”, begrijpt Adrie van der Poel.

Philipsen wint zijn ritjes in Tirreno, Van der Poel heeft tijd nodig. Uiteindelijk valt alles mooi in de plooi: hij wint Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en wordt tweede in de E3 en de Ronde. Een ongelooflijke lente, omschrijft Philip Roodhooft het op de velodroom.

Vader Van der Poel: “Mijn complimenten voor de aanpak. We hebben een sterk team, zij het niet op alle fronten. Dan moet je de resultaten rapen waar het kan. En dat deden we.”

Vrij in het hoofd

Hét grote geheim van zijn succes? Zoek dat maar in zijn rechtstreekse entourage, volgens Adrie van der Poel. “Die creëert heel veel rust rond ‘Matje’. Ze pusht hem nooit, ook niet als het eens wat minder loopt. En dan krijg je dit.”

Rustbrenger en grote motivator bij uitstek is Christoph Roodhooft. Hij en broer Philip schenken hun goudhaantje de o zo belangrijke vrijheid. Het mountainbikemilieu als speeltuin? Geen bezwaar. Vijf dagen vakantie in Dubai na het WK cross? Doe maar. Een aller-retourtje Spanje tussen E3 en Ronde van Vlaanderen in? Kan.

Adrie: “Trainen in mooi weer, even chillen met pindanootjes bij de hand, lekker bruingebrand terugkeren. Ja, dat vindt hij allemaal geweldig.” En vooral: het rendeert. “Hij leeft op zijn manier, maar wel 100 procent voor zijn vak. Hij is minder een flierefluiter dan iedereen denkt. En hij beleeft enorm veel plezier aan zijn sport.”

De Roodhoofts proberen hem daarbij zoveel mogelijk te beschermen. “Want het is niet altijd makkelijk om Van der Poel te zijn”, weet Philip Roodhooft. Sponsorverplichtingen worden geconcentreerd, media-aanvragen beperkt. En ja, soms komt er een competitieve rem op te staan. Zo rijdt hij straks geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik meer. “Het laatste wat we willen is persen tot de citroen helemaal leeg is.”