Abramovitsj verkoopt Chelsea en doneert geld aan Oekraïne

Kort na de Russische inval in Oekraïne had Abramovitsj aanvankelijk besloten zijn belangen formeel over te dragen aan een stichting van de club. Nu gaat hij een stap verder. “Ik heb altijd gezegd in het belang van Chelsea te zullen handelen”, stelde Abramovitsj in een boodschap op de clubsite. “Ik denk dat het voor iedereen, ook voor de fans, de werknemers en de sponsoren, het best is dat ik me terugtrek.”

Abramovitsj verwacht niet dat hij de club al op korte termijn zal overdragen. “We zullen in alle rust de juiste procedures volgen.”

De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss liet gisteren alvast weten dat hij een aanbod van Abramovitsj heeft gekregen om Chelsea over te nemen. Dat zei de 86-jarige miljardair tegenover de Zwitserse krant Blick.

Kennis van Poetin

Abramovitsj staat te boek als een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin. Hij speelt ook een rol bij de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, die in Wit-Rusland worden gehouden.

De 55-jarige Rus zegt dat hij grote delen van de opbrengst van de verkoop van de club wil doneren aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. “We willen zoveel mogelijk hulp bieden aan mensen die dat nu nodig hebben. Daarnaast komt er een fonds voor het herstel van Oekraïne op de langere termijn.”

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003. Hij investeerde daarna honderden miljoenen in de club, die onder zijn leiding onder meer vijf landstitels won en twee keer de Champions League. Romelu Lukaku kwam deze zomer nog voor 113 miljoen euro over van Inter.

Al jarenlang bemoeit Abramovitsj zich niet meer met de dagelijkse leiding van Chelsea. Dat laat hij over aan de Russische Marina Granovskaia. Abramovitsj raakte in 2018 zijn Britse visum kwijt en laat zich sindsdien zelden zien op Stamford Bridge. Hij was vorig jaar wel in Porto aanwezig bij de door Chelsea gewonnen finale van de Champions League.