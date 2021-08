Abraham vertrekt bij Chelsea: transfersom Lukaku al terugbetaald, rugnummer 9 komt vrij

Zelfs RC Genk draagt zijn steentje bij aan de financiering van Romelu Lukaku. Of toch voor drie procent. Met de nakende verkoop van de Engelse spits Ike Ugbo voor circa 3,5 miljoen euro vinkt Marina Granovskaia, de baas bij Chelsea, een volgende overbodige speler af van haar lijstje. Er stromen centen binnen.

Ondertussen heeft Tammy Abraham ingestemd met een transfer naar AS Roma. De clubs hebben al een akkoord voor 40 miljoen euro sinds donderdag. Door het vertrek van de Engelse spits komt het rugnummer 9 vrij voor Lukaku en staat er op uitgaande transferbalans van Chelsea plots al een bedrag van 85 miljoen euro.

Tammy Abraham. Beeld AP

Aangezien de transfersom van Lukaku, de 115 miljoen euro, voor de Financial Fair Play-boekhouding over vijf jaar mag worden gespreid, is zijn jaarlijkse kost eigenlijk al gedekt. Chelsea mag 23 miljoen euro per jaar inschrijven in de boeken als kostprijs voor Lukaku, plus zijn brutoloonpakket van ongeveer 25 miljoen euro per seizoen = 48 miljoen in totaal per jaar. Sommen van vertrekkende spelers worden volgens de UEFA-regels in één keer afgetrokken. 85 miljoen (voor de verkochte spelers) min 48 miljoen (de jaarlijkse kost van Lukaku) = 37 miljoen. En ook de lonen van de verkochte spelers mogen nog uit de boekhouding.

Een mooi overschot dus. Chelsea hoopt straks ook Michy Batshuayi voor 10 miljoen euro te verkopen aan Besiktas - onderhandelingen lopen.

Met Frans international Jules Koundé (Sevilla) aast Chelsea nog op een nieuwe verdediger - kostprijs 50 miljoen euro.