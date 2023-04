Abdi heerst, maar mist recordpremie door noorderwind en wispelturige hazen

Bashir Abdi ging gisteren ver in het rood om te winnen op de Coolsingel in Rotterdam. Even na de finish kotste hij de inspanningen uit zijn lijf, om vervolgens Koen Naert aan te moedigen, die als zesde over de meet kwam. De 33-jarige West-Vlaming kneep niet alleen 43 honderdsten van zijn oude persoonlijke record, met zijn nieuwe besttijd van 2u06:56 mag hij zich nu ook de tweede snelste Belg ooit op de marathon noemen. Eindelijk sloopte hij de mijlpaal van Vincent Rousseau uit 1995 (2u07:20), waar hij al zo lang op aasde.

“Ik zat zodanig mijn eigen wereldje dat ik het eerste niet besefte”, pufte Naert. “Na de finish was ik ook eerst bezig met mijn zoontje en mijn vrouw. Pas daarna drong het tot me door. Mooi, hé. Zo zet ik een stevige standaard richting Parijs.”

De olympische limiet voor Parijs is 2u08:10. België mag drie atleten sturen. Abdi hoort daar zeker bij. In Rotterdam domineerde hij de marathon. Abdi zat continu mee vooraan en toen de Keniaan Timothy Kiplagat na 32 kilometer het tempo stevig optrok, was de Gentenaar de laatste man die standhield. “Helaas moest mijn maatje Abdi Nageeye lossen, maar ik begon wel al snel te voelen dat ik de beste papieren had om te winnen.”

Zelfvertrouwen

Dat deed hij ook in 2u03:47, elf seconden boven zijn Europese record dat hij in 2021 in Rotterdam liep. Goed voor een winstpremie van 30.000 dollar, al greep hij wel naast een stevige recordbonus.

Bashir Abdi wacht Koen Naert op aan de finish in Rotterdam. Beide Belgen kwalificeren zich voor de Spelen van volgend jaar. Beeld ANP

“Het is toch een gemiste kans om zijn eigen record te verbeteren. Maar er komen nog mogelijkheden”, stelde zijn trainer Gary Lough. “De omstandigheden waren helaas niet ideaal. Ik had Abdi geen specifieke instructies gegeven omdat het lastig te voorspellen is hoe je moet lopen als de wind pal uit het noorden blaast na 34 kilometer. Maar hij is 34 en een succesvol atleet. Abdi moet in staat zijn om zelf beslissingen te nemen tijdens de race. Hij heeft wel het punt bereikt dat hij weet dat hij bij de mondiale top in zijn sport hoort, maar ik denk toch dat hij nog een beetje meer vertrouwen in zichzelf moet hebben. Als hij gezond en gemotiveerd blijft, dan sluit ik zeker niet uit dat hij voor de olympische titel kan gaan in Parijs.”

Abdi zelf wees op het slechte hazenwerk, dat ertoe leidde dat hij al snel niet meer op recordschema zat. “Soms ging het te traag, soms te snel. Toen ik op voorhand hun namen zag, had ik er al mijn twijfels bij”, zei de Gentenaar. “Toch loop ik nog de tweede tijd uit mijn carrière. Het is jammer dat ik niet sneller liep, maar dat lag niet aan mij. Hopelijk krijg ik binnenkort een kans om te tonen dat ik nog beter kan.”

Op het WK in augustus moet u hem niet zoeken, daar past hij voor. Abdi neemt wellicht een herfstmarathon in zijn planning op en dan mogelijk nog eentje in het vroege voorjaar. “Vanaf nu staat alles in het teken van Parijs.”