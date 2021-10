Abdi beloond met Nationale Trofee voor Sportverdienste: ‘Al mijn werk was niet voor niets’

Een sporter kan de Nationale Trofee voor Sportverdienste maar één keer in zijn carrière winnen. Dat maakte dat olympische kampioenen zoals gymnaste Nina Derwael, atlete Nafi Thiam en de nationale hockeyploeg niet meer in aanmerking kwamen. Derwael kreeg de prijs in 2018 na haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers; Thiam in 2016 na haar eerste olympisch goud in de zevenkamp; en de Red Lions na hun wereldtitel in 2019. Vorig jaar werd Van Aert gehuldigd na een jaar met winst in Milaan-Sanremo, ritzeges in de Tour en WK-zilver.

Abdi gaf met olympisch brons en het Europees record zondag in Rotterdam (2u03:36) serieuze adelbrieven af. Bovendien geeft hij blijk van maatschappelijk engagement: hij richtte in 2020 het Fonds Bashir Abdi op, dat initiatieven financiert om zorgverleners fysiek en mentaal te ondersteunen, en is medecoördinator van de vzw Sportaround dat naschoolse sportlessen in en rond zijn thuisstad Gent inricht.

Ook Sportman van het Jaar?

Voor de genaturaliseerde Belg is het zijn eerste grote trofee sinds hij in 2019 de Gouden Spike kreeg. Dat jaar verbeterde hij tot twee keer toe het Belgisch record, dat voorheen op naam van Vincent Rousseau stond.

Abdi: “Ik ben eens de namen gaan opzoeken van alle laureaten en ik ben trots dat ik tussen sporters als Wout, Nafi en Nina op de erelijst mag staan. Ik kreeg in de atletiek al wel prijzen, maar nog nooit eentje over alle sporten heen. Dat is heel motiverend. Het bewijst dat al mijn werk, met alle tegenslagen, niet voor niets was.”

Mogelijk wordt het niet zijn laatste onderscheiding dit jaar: Abdi is een van de kandidaten om in december verkozen te worden tot Sportman van het Jaar. Daar zal hij vooral concurrentie krijgen van judoka Matthias Casse en renner Van Aert. “Ik ben al vereerd met één prijs, het zou zeker mooi zijn als ik ook die trofee mag ophalen. Maar de anderen verdienen het net zo goed.”