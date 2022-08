Abakar Sylla, goudklompje met militaire discipline

Augustus 2021. Na veel getelefoneer kreeg Club Brugge hem eindelijk te pakken. Het videogesprek van rekruteringsdirecteur Dévy Rigaux met Abakar Sylla was niet alledaags. Voor zijn huis zat de jonge verdediger op de stoep van een zandwegel, op de achtergrond weerklonk het geluid van voorbijrijdende scooters. De verbinding met een buitenwijk van de Ivoriaanse hoofdstad Yamoussoukro, zo’n 250 kilometer ten noorden van grootstad Abidjan, hield net stand.

Sylla, achttien jaar op dat moment, maakte een goede indruk. Welbespraakt en welopgevoed, helder en gestructureerd wanneer er over voetbal werd gepraat.

Enkele weken voor die kennismaking hadden de Club-scouts de weinige beschikbare beelden van het Ivoriaanse voetbal onder de loep genomen. Op de laptop zagen ze een atletische verdediger met een groot voetballend vermogen. Krachtig en snel. Al bleef de inschatting, gelet op het niveau van het Afrikaanse voetbal en het aanpassingsvermogen van de talenten, moeilijk. Het videogesprek met Sylla nam veel twijfels weg.

Blauw-zwart won zoveel mogelijk informatie in over Sylla en over zijn club Société Omnisports de l’Armée (SOA), de club van het leger, met takken in allerlei bal- en gevechtssporten, onder leiding van Kolonel Koné Mamadou. In de sportvereniging staan discipline en werkethiek centraal. Club Brugge belde ook met Odilon Kossounou. De ex-speler (intussen bij Bayer Leverkusen) bevestigde de goede reputatie van SOA, een club met een grote sociale rol in een stad van 350.000 inwoners die Sylla zelf weghaalde uit zijn geboorteplaats Daloa, tweehonderd kilometer ten westen van Yamoussoukro.

Geen gastgezin

In september vorig jaar zette Sylla na meerdere gesprekken met blauw-zwart de stap naar Europa. Hij kwam onder coach Rik De Mil terecht bij Club NXT, waar hij de reusachtige aanpassing snel en vlot verteerde. Samen met Club overwoog hij een gastgezin, maar Sylla werd meteen ondergebracht in een appartement, anders dan leeftijdsgenoten die minder rijp waren. Na Nieuwjaar trainde hij onder Alfred Schreuder een paar dagen mee met de A-kern. Tegenover Charles De Ketelaere, Noa Lang en Bas Dost viel hij niet uit de toon.

Toen al besefte Club Brugge wat voor een prikje de 200.000 euro voor Sylla is geweest. Een mooi werkkapitaal voor het Ivoriaanse SOA, waarvan de voorzitter in het voorjaar naar Brugge afreisde. ‘Le Colonel’ was trots op de ontwikkeling van Sylla en kwam in het Basecamp inspiratie opdoen.

Schreuder selecteerde hem in de play-offs uiteindelijk drie keer, op de slotspeeldag tegen Anderlecht mocht hij zelfs invallen. Vervolgens zette hij de logische stap naar de A-kern.

Plichtbewust en nederig

“Sylla is van niemand bang”, stelde hoofdcoach Carl Hoefkens in Leuven. Dat bleek op stage in Wageningen, waar hij indruk maakte. Daags na de supercup stak hij in een gesloten oefenduel tegen het Franse Lille Jonathan David in zijn achterzak. De perfecte afsluiter van zijn voorbereiding, waarin hij vaak als laatste het Basecamp verliet. Altijd bezig met zijn vak. Plichtbewust en nederig. “Het is mijn thuis, mijn familie”, zei hij na zijn basisdebuut in Leuven.

Zijn chauffeur heeft niet de minste klachten. Bij een sporadisch huisbezoek zagen medewerkers van de club dat zijn appartement kraaknet was, het bed netjes opgemaakt. Wanneer hij op voetbalvlak niet akkoord gaat, uit hij zijn mening tegenover de coaches en teamgenoten op een respectvolle manier. Zijn persoonlijkheid en werklust slaan aan bij de oudere spelers, in een mum van tijd is hij enorm geliefd in Westkapelle.

Sylla toonde zich in Leuven tegenover de buitenwereld met zijn defensieve kwaliteiten, maar ook in de mixed zone bij zijn eerste interview. “Club Brugge heeft voor mij de juiste dingen gedaan. Exact wat iemand die op jonge leeftijd uit Afrika komt nodig heeft.”

De landskampioen blijft weliswaar waakzaam voor de valkuilen, maar heeft met Sylla goud in handen. De verdediger heeft het potentieel om dezelfde weg als Kossounou af te leggen.