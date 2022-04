Aan onmisbare spitsbroeders van Anderlecht hangt serieus prijskaartje

Het spitsenduo verovert de laatste weken veel harten in het Lotto Park. Kouamé als zwervende, onvermoeibare aanvaller met zijn talloze sprints in de diepte. Zirkzee als pure artiest met torinstinct.

“Het is het meest complementaire duo bij Anderlecht van de laatste jaren”, vindt Alex Czerniatynski, zelf spits bij de recordkampioen tussen 1982 en 1985. “Ze zijn niet egoïstisch en vullen elkaar goed aan met hun specifieke kwaliteiten. Een systeem met twee spitsen maakt ook dat Anderlecht veel meer kansen creëert. Daar maakt zowel Zirkzee als Kouamé goed gebruik van. Ze wisselen elkaar af om beslissend te zijn.”

Hoewel het gevaar bij Anderlecht dit seizoen van alle kanten komt (al 69 competitiegoals) rekent het voor driepunters toch vooral op het duo voorin. Zirkzee en Kouamé hebben een voet in bijna de helft van alle doelpunten. De laatste keer dat paars-wit won zonder goal of assist van Zirkzee of Kouamé dateert al van 19 september (0-1 op Standard). Voorts lukte winst zonder stempel van een van beide heren één keer. Op 8 augustus werd het 3-0 tegen Seraing. Toen debuteerde Zirkzee pas in de Jupiler Pro League, van Kouamé was zelfs nog geen sprake.

Geen aankoopoptie

Anderlecht leverde vorige zomer dus uitstekend werk met de komst van de twee huurlingen. Ze bevestigden al meermaals dat ze het naar hun zin hebben in Brussel. Toch dreigt paars-wit, dat geen aankoopopties heeft, straks weer opnieuw te moeten beginnen.

“In dat geval zal Anderlecht een gelijkaardig seizoensbegin als dit jaar kennen”, weet Czerniatynski. Daarom onderzoeken de Brusselaars de pistes om toch één van beide spitsen aan boord te houden, hoe moeilijk de dossiers ook zijn. De marktwaarde van beide spelers staat intussen op 8 miljoen euro.

“Toch zal de club een financiële inspanning moeten leveren om de volgende stap te zetten”, gaat Czerniatynski verder. “Een goede spits loopt niet zomaar op straat, hé. En als ze hem gevonden hebben, dan moeten ze de eerstvolgende weken, misschien zelfs maanden, naar automatismen zoeken. Kostbare tijd, want het huidige Anderlecht zou zonder die inloopperiode meegestreden hebben voor de titel. Met het oog op volgend seizoen moet dus één van hen blijven. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar Kouamé. Ik ben, net als Kompany, fan van zijn grenzeloze inzet.”

Paars-wit lijkt echter vooral voor Zirkzee het onderste uit de kan te willen halen. Benito Raman, onder contract tot 2024, loopt immers ook rond op Neerpede. Net als Kouamé is Raman onvermoeibaar en nog steeds de efficiëntste der Anderlecht-spitsen. In het seizoensbegin bewees Raman al brokken te kunnen maken aan de zijde van Zirkzee.

Maar hij zal geduld moeten oefenen. Zonder ongelukken bij de rest blijft Raman wellicht supersub. Want Zirkzee en Kouamé hebben elkaar meer dan ooit gevonden.