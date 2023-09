Aan de overbodige Hazard hangt toch een stevig prijskaartje, merkt Anderlecht

Keert Thorgan Hazard na meer dan tien jaar terug naar de Jupiler Pro League? Het antwoord is ja, als het van Anderlecht afhangt. De dertigjarige linkerflankspeler zit in zijn laatste contractjaar bij Borussia Dortmund en mag weg.

Dortmund zou een transferprijs van 5 miljoen euro op zijn hoofd hebben geplakt. Tel daar nog de looneisen van Hazard bij en je zit aan een stevige investering. Hazard zou sowieso moeten inleveren om aan de slag te gaan in het Lotto Park, waar een contract voor vier seizoenen klaarligt.

Bijna tien jaar geleden stond de Gouden Schoen al eens dicht bij een overgang naar Anderlecht. Hij werd op dat moment twee seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem door zijn moederclub Chelsea. De deal sprong in laatste instantie af en een jaar later verhuisde Hazard naar Borussia Mönchengladbach. Na vijf seizoenen verruilde hij in 2019 het ene Borussia voor het andere. Borussia Dortmund legde 25 miljoen euro op tafel voor de Rode Duivel. Vorig seizoen werd Hazard nog uitgeleend aan PSV.

Is een akkoord met Hazard nog veraf, dan is de deal met Kasper Schmeichel bijna beklonken. Sinds het contract van de 36-jarige doelman vorige week bij Nice werd verbroken, schakelde Anderlecht een versnelling hoger. CEO Jesper Fredberg ziet in Schmeichel een uitgelezen kans om ervaring en leiderscapaciteiten aan de paars-witte selectie toe te voegen. Garanties op speelminuten heeft hij naar verluidt niet gekregen, Schmeichel moet de concurrentiestrijd met Maxime Dupé aangaan.