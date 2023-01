Aan alle grootverdieners van Anderlecht: gelieve op te stappen

Zeven miljoen euro aan salaris. Dat wil Anderlecht zo snel mogelijk lozen. Kapitein Hendrik Van Crombrugge en zes anderen mogen daarom vertrekken. Zo niet is er de komende weken geen ruimte voor CEO Jesper Fredberg om nieuwe spelers binnen te halen.

De kapitein die in volle storm gevraagd wordt het schip te verlaten. Klinkt vreemd, niet? Toch is het precies dat wat op Anderlecht gebeurt. Hendrik Van Crombrugge kreeg van het bestuur te horen dat hij best kan uitkijken naar een andere werkgever.

Het was Van Crombrugge zelf die zondagavond naar de pers stapte om zijn verhaal te doen, nadat hij voor de derby tegen Union opvallend gepasseerd was. “Het bestuur heeft me meegedeeld dat het beter is dat ik vertrek”, zei de 29-jarige doelman, die aan zijn vierde seizoen bezig is in Brussel. “Ze moeten strategische beslissingen maken om de club weer financieel gezond te maken en ik pas niet meer in die plannen.”

Het verhaal van Van Crombrugge past in de saneringsoperatie die Anderlecht nog maar eens moet doorvoeren. Vlak voor de kerstperiode legden de Brusselaars hun jaarrekening neer. Dankzij de kapitaalsverhoging van eigenaar Marc Coucke noteerde Anderlecht voor het eerst in meer dan vijf jaar nog eens een boekhoudkundig winstcijfer. Daar stond tegenover dat de club wel een operationeel verlies draaide van 27,5 miljoen euro. De kosten stegen van 100 naar 106 miljoen, de loonmassa steeg van 49,8 naar 57 miljoen.

Adrien Trebel krijgt het meest bij de club met een jaarsalaris van 2,7 miljoen euro. Beeld Isosport

Op een raad van bestuur in oktober, vlak voor de topper tegen Club Brugge, wond Coucke zich daar behoorlijk over op. Hij stelde zich ook vragen bij het falende transferbeleid. Ishaq, N’Diaye, Angulo, Diawara, de huur van Esposito: geen voltreffers. Kwam daarbij dat, ondanks de nadrukkelijke vraag om te snoeien in de spelerslonen, de loonkosten nog een pak hoger lagen dan gebudgetteerd. Denk aan de 3 miljoen euro die Jan Vertonghen in twee jaar zal verdienen in het Lotto Park, de contractverlenging voor Francis Amuzu (terwijl ze hem in de zomer voor bijna 10 miljoen euro naar Nice konden laten gaan) en het zware loon dat Anderlecht Fábio Silva moet betalen tijdens zijn uitleenbeurt.

Grove borstel

Anderlecht moet deze winter dus de tering naar de nering zitten en wil het liefst voor 7 miljoen euro aan salarissen lozen. Een ondankbare job voor de kersverse sportief directeur Jesper Fredberg. Prioriteit voor de Deen: met de grove borstel door de selectie gaan. Alleen kun je vraagtekens plaatsen bij de strategie die Anderlecht hanteert om van zijn grootverdieners af te geraken.

Van Crombrugge, die nog een contract heeft tot 2025, was tot voor dit weekend de onbetwiste titularis onder de lat. Nu probeert Anderlecht niet zijn nummer één maar zijn tweede doelman van de hand te doen. Dat scheelt toch aan de onderhandelingstafel met geïnteresseerde clubs. Er was sprake van PSV in de zomer, maar concreet werd dat nooit.

Van Crombrugge is trouwens niet de enige ancien die te horen heeft gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. Wesley Hoedt zit in hetzelfde schuitje. Na het ontslag van Felice Mazzu is hij helemaal op een zijspoor geraakt bij Anderlecht. De Nederlander zit intussen wel opnieuw bij de A-kern, maar komt niet in aanmerking om wedstrijden te spelen. Ploegen verdringen zich niet om Hoedt in te lijven. Vitesse toonde interesse, maar het vorstelijke loon vormt een struikelblok.

Ook Wesley Hoedt komt niet meer aan spelen toe. Beeld Photo News

Ook Sebastiano Esposito zijn ze liever kwijt dan rijk. De Italiaanse huurling van Inter flopte in zijn eerste zes maanden bij Anderlecht. Een oplossing is er nog niet en dus traint ook hij mee op Neerpede.

Voorts zijn er de aflopende contracten van Lior Refaelov en Adrien Trebel. Met zijn jaarsalaris van 2,7 miljoen euro verdient de Fransman – ook hij is sinds dit weekend zijn basisplaats kwijt – het meest van allemaal bij Anderlecht. Lior Refaelov zit ook ruim boven het miljoen per jaar. Beide spelers zouden hun verblijf bij Anderlecht graag verlengd zien, maar het is uitgesloten dat dat gebeurt aan dezelfde voorwaarden.

Intussen is duidelijk dat er eerst iemand moet vertrekken voor Anderlecht zich kan roeren op de transfermarkt. Sportieve versterking is nodig en de scouting van Anderlecht is al een tijdje klaar met het huiswerk. De lijstjes met potentiële nieuwkomers liggen klaar, zowel wat de linksachter als de spitspositie betreft. Alleen: de lijstjes mogen vol met lekkers staan, wie de winkel binnenstapt zonder centen komt met lege handen naar buiten.