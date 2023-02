AA Gent ziet rood van woede na elleboogstoot Buchanan

‘We waren wanhopig op zoek naar een overwinning.’ De zucht van Scott Parker viel te horen door het hele Jan Breydelstadion. Club Brugge staat steviger in de top vier, maar de valkuilen blijven intact.

ABD en FDZ

Voor aanvang werd al duidelijk hoe beladen het duel bij sommige fans is. Vandalen drongen in de nacht van zaterdag op zondag het stadion in Brugge binnen. Ze beschadigden onder meer de grasmat en schreven op een muur “Fuck Bruges”. In de middencirkel werd de tekst 9K geschilderd, verwijzend naar de postcode 9000 van Gent.

En dan: wat bezielde Tajon Buchanan? De Canadees van Club Brugge haalde in de eerste helft na een onschuldig duel met Gift Orban plots uit met zijn elleboog. Hij had daarbij duidelijk de intentie om de Nigeriaan te raken. Oerdom.

Scheidsrechter Erik Lambrechts had het kennelijk niet gezien en Scott Parker een half uur na match ook niet: “Ik kan er dus niets over zeggen.” De VAR in Tubeke greep niet in. Dat is op zijn minst raar te noemen. Uit alle herhalingen was te zien dat Buchanan bewust een elleboogstoot had uitgedeeld. Een rode kaart had de wedstrijd een ander gezicht kunnen geven.

“Dit is onverklaarbaar en absoluut onaanvaardbaar”, foeterde AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie. “Als er één journalist is die dit geen rode kaart vindt, mag die meteen stoppen met zijn job. Dit was een zuivere elleboog in het gezicht. Waarom is de VAR in het leven geroepen? Toch om fases te herstellen die de scheidsrechter niet ziet? Dit is voor mij het failliet van de VAR, echt waar. Een pure schande.”

Ook voor Buchanan was Vanhaezebrouck streng. “Hij is een recidivist en ontsnapte al heel vaak aan dit soort dingen.”

Aanvoerder Sven Kums trad zijn coach bij. “Dit was gewoon rood en dan kregen we na twintig minuten een andere wedstrijd”, vertelde hij bij Eleven.

Hein Vanhaezebrouck: "Dit is voor mij het failliet van de VAR, echt waar. Een pure schande." Beeld Photo News

Felle start

Het had een voorts hulpeloos AA Gent kunnen helpen. Club Brugge was negentig minuten baas in het Jan Breydelstadion. Het startte furieus, greep de Buffalo’s meteen naar de keel.

Buchanan, Vanaken en Jutglà kregen de beste kansen. Nardi en zijn Gentse verdediging hielden met moeite stand. Maar dan zagen we een oud zeer van blauw-zwart. Zo goed de start, zo matig het vervolg. Niemand durfde nog initiatief te nemen. Er werd bij momenten te lateraal gevoetbald, of achteruit.

Club viel helemaal stil, de benzine leek op. In de hoofden van de spelers slopen weer twijfels. Plots was het opnieuw de trein der traagheid. Voetballen op flanellen benen. “Zijn we al de ploeg die ik wil dat we zijn? Neen”, zei Parker. “Er zijn nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn.”

De Engelsman zag ook dat de landskampioen in de tweede helft de wedstrijd in een beslissende plooi kon leggen na een paar gemiste kansen van Ferran Jutglà. Bjorn Meijer kopte een voorzet van Clinton Mata binnen, Hans Vanaken besliste de wedstrijd in het slot met een rake penalty; een fase waarin de VAR wél ingreep. Dat leidde tot frustraties bij AA Gent.

Vreugdedans Mignolet

Of alles tezamen iets aan de uitslag kon veranderen? We zullen het nooit weten. In Brugge reageerde iedereen opgelucht na de zege: het bestuur, de fans, de trainer en de spelers. De vreugdedans van doelman Simon Mignolet na affluiten sprak boekdelen.

“We waren desperate voor een overwinning”, zei Parker. “Ik ook, ja. Een goed resultaat was het belangrijkste. Ik ben vooral blij voor de spelers. Het werk dat zij dagdagelijks doen, de toewijding die zij tonen, daar kan ik niet anders dan tevreden over zijn. Tegen AA Gent zag ik een ploeg die een volwassen wedstrijd speelde.”

Het is geen geheim dat Parkers positie onder druk staat. Club heeft zijn coach tijd gekocht. De voorsprong op Gent bedraagt momenteel vier punten. Nu is het zaak voor Parker om regelmaat in de prestaties te krijgen. Kan hij op de overwinning tegen AA Gent bouwen? Ja. Moet het op bepaalde vlakken beter? Zeker, dat weet de Engelsman ook. Club moet een hele wedstrijd dominant kunnen voetballen.

Het programma van blauw-zwart oog niet al te zwaar meer de komende weken. Maar dat is net de valkuil.