AA Gent zaagt op ref en vergeet verdedigende taken

Vooreerst dit: AA Gent ontwikkelde genoeg druk en dwong voldoende kansen af om ook tegen de ongeslagen Carolo’s drie punten te pakken. Maar besluiteloosheid, verkeerde keuzes en een uitstekende doelman Koffi maakten dat de Buffalo’s slechts twee keer scoorden.

Het grootste euvel lag in het feit dat AA Gent veel te makkelijk drie goals weggaf. Al na twaalf minuten had Bolat zich twee keer moeten omdraaien. Bij doelpunt één liet Okumu Gholizadeh in alle rust aanleggen om de bal in de verste hoek te krullen. “Blijkbaar kende hij Gholizadeh onvoldoende”, sprak coach Vanhaezebrouck. “Hij had moeten uitstappen, want je weet dat Gholizadeh daar altijd naar binnen draait om te schieten. Dat heeft te maken met dossierkennis.”

Doelpunt twee volgde snel. Na een vermeende overtreding op Bezoes kon Fall in de omschakeling in alle vrijheid scoren bij de tweede paal. “Net als de eerste was die tweede goal vermijdbaar”, zag Vanhaezebrouck. “De tackle was op de bal, ik steun de scheidsrechter en de VAR in hun beslissing. Waar ik niet mee kan leven, is dat we daar veel te fel opgaan in het protest in plaats van te focussen op het veld. Ik heb ze tot de orde moeten roepen: ‘Vergeet het voetbal niet, want daar gaat het om.’ Dat hebben ze goed opgepakt, we hadden voor de rust al langszij kunnen komen.”

Afgeweken schot

Dat gebeurde na de rust, via Depoitre, toen Charleroi met tien man stond. De 3-2 hing meermaals in de lucht, maar wat was dat schrikken in de slotfase. Gent gaf zelf zomaar drie kansen weg en werd uiteindelijk gevloerd door een afgeweken schot in blessuretijd.

“Na tachtig minuten vond ik dat we de overwinning verdienden”, zei Vanhaezebrouck. “Maar aan het eind kan ik niet zeggen dat dit een hold-up is. Waarom we in die laatste tien minuten alles kwijt speelden, daar heb ik geen uitleg voor. Ik dacht dat we defensief stappen hadden gezet, maar we bleken niet in staat om de organisatie weer op punt te zetten.”

Vanhaezebrouck heeft iets om zich over te bezinnen, want de Buffalo’s hervielen in de oude defensieve fouten.