AA Gent verzekert zich van eindwinst in Europe play-offs met 0-2 zege in Genk

Gent nam van bij de aftrap het heft in handen in de Cegeka Arena. Een bedrijvige Vadis Odjidja mikte al vroeg over, maar even voor het halfuur kwam Gent toch verdiend op voorsprong. Tarik Tissoudali rondde een assist van Matisse Samoise keurig af en het stond 0-1.

Ook na de pauze was Gent baas. Uitblinkers Tissoudali en Odjidja vonden elkaar na 72 minuten in de zestien en de Gentse kapitein miste niet. Genk speelde een dramatische partij en kwam niet verder dan een kopbalmogelijkheid voor Paul Onuachu. Het bleef 0-2.

Omdat Gent ook al de Beker van België won, en zo al zeker was van een plaats in de play-offs van de Europa League, komt er geen barragewedstrijd tussen de nummer vier van de Champions’ play-offs en de winnaar van de Europe play-offs. Antwerp, de nummer vier, mag zo opgelucht ademhalen. Het is zeker van zijn Europees ticket in de tweede voorronde van de Conference League.

Zaterdag pakte Charleroi zijn eerste zege in de Europe play-offs door Mechelen met 3-2 huiswaarts te sturen. Beide teams waren al uitgeschakeld voor de groepswinst.