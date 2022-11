AA Gent tegen Molde in Conference League: ‘Willen Tissoudali cadeau schenken’

In het Gentse oefencomplex beult Tarik Tissoudali zich ook vandaag ongetwijfeld weer af. Alles om zo snel mogelijk terug op het veld te staan - het verlangen is groot. “I’m on my way. Ik zal sterker terugkeren”, postte de Marokkaanse international laatst op Instagram, ruim drie maanden nadat hij zijn kruisband had gescheurd.

Vanavond zal hij vanuit de tribune in de Ghelamco Arena moeten toekijken. Fingers crossed. Vol spanning. Want AA Gent heeft geen keuze meer: alleen winst tegen Molde FK is voldoende om de Conference League-groepsfase te overleven. Toch het minste wat je mag verwachten van een club als AA Gent.

“Voor dit seizoen stelden we ons drie doelen, waaronder Europese overwintering”, vertelt coach Hein Vanhaezebrouck. “Op dat moment houd je natuurlijk geen rekening met langdurige blessures van sleutelspelers. En daar kregen we mee af te rekenen. Op volle kracht waren wij wellicht nu al gekwalificeerd. Maar goed, we gaan ons daar niet achter verschuilen. Onze doelen blijven dezelfde. Weet je, als we Tarik Tissoudali één cadeau kunnen doen, dan is het wel de kwalificatie. Dan speelt hij - hopelijk - dit seizoen toch nog Europees. We kunnen hem een hart onder de riem steken en ook uitdagen om tegen de volgende ronde fit te zijn.”

Mag Tissoudali straks 16 en 23 februari als ultieme streefdata in zijn agenda aanstippen? Dan moet AA Gent zich tegen de Noorse kampioen plaatsen voor die play-offronde. “Molde was de enige ploeg waartegen wij in deze groepsfase minder balbezit en minder kansen hadden”, aldus Vanhaezebrouck. AA Gent is dus gewaarschuwd na die moeizame 0-0 in de heenmatch, begin september. Zonder een uitstekende Paul Nardi had het daar gewoon verloren.

Nu zijn alle ogen gericht op de Gentse frontlinie - die moet raak schieten. Hoe die er zal uitzien, is wel de vraag. Zonder Tissoudali blijft het puzzelen voor Vanhaezebrouck. Ter illustratie: in de twintig wedstrijden die AA Gent afwerkte zonder Tissoudali, verscheen het elf keer met een andere offensieve line-up aan de aftrap. Cuypers en Depoitre vormden een duo. Fofana en Salah kregen hun kansen. Tegenwoordig opteert Vanhaezebrouck eerder voor twee spelverdelers - Hong, Hjulsager of Odjidja - in de ‘pocket’ van Cuypers of Depoitre.

Vanhaezebrouck: “We moeten constant schuiven door blessures. Als je de een-op-eenvervanger had voor Tissoudali, was het makkelijk. Maar die hebben we niet. Wij halen het maximum uit wat er aanwezig is. (op dreef) Dat bewijzen de cijfers. In deze groep staan we overal op één: balbezit, het aantal gecreëerde kansen. Alleen ontbreekt het ons aan efficiëntie. Daar ligt het verschil. En sorry, maar wie zegt dat het een gebrek aan drive is, dat is zever. Mijn ploeg toont veel engagement.”

Het zal vanavond weer nodig zijn. Na een teleurstellende campagne staan de Buffalo’s met de rug tegen de muur. In de tribune zit er iemand vol spanning. En of hij nu van goudwaarde had geweest.