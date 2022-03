AA Gent-supporter zwaargewond na val over balustrade Ghelamco Arena

Aanvankelijk was er sprake dat de man een Griekse supporter was, maar het zou toch gaan om een fan van AA Gent. De man zou naar verluidt in beschonken toestand geweest zijn toen hij over de reling viel. De supporter zou na zijn val wel nog bij bewustzijn geweest zijn. Hij is met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Gent.

AA Gent is er gisteren niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. PAOK kwam met 1-2 winnen in de Ghelamco Arena, nadat het de heenmatch in de achtste finales met 1-0 had gewonnen.