AA Gent staat voor vijf zware duels: ‘Spelers zijn geen robots die je kunt instellen op kans-boef-goal’

Er wenkt alweer een druk programma voor AA Gent, dat tot nu toe de meeste wedstrijden afwerkte van alle Belgische clubs. In de competitie spelen de Buffalo’s de volgende twee weken thuis tegen Eupen en Union, tussendoor wachten een verplaatsing naar Genk én een dubbele Europese confrontatie met Partizan Belgrado.

Staat AA Gent er Europees goed voor na een 6 op 6, dan kan het in de competitie onmogelijk tevreden zijn met 11 op 30 en een veertiende plaats. “We zijn het aan onszelf verplicht om in te halen”, zegt coach Hein Vanhaezebrouck. “We hebben geen makkelijk programma: Eupen, Genk en Union staan allemaal in de top vijf. Maar hoewel wij onderaan staan denk ik niet dat iedereen staat te springen om tegen Gent te spelen.”

Het spel was vaak goed, alleen beloonden de Buffalo’s zich niet voor het geleverde spel. Vanhaezebrouck: “We misten belangrijke spelers. Maar als onze groep opnieuw volledig is, dan moeten we ons voetbal koppelen aan resultaten. Daar is de groep zich van bewust, maar het blijft een menselijk gegeven: het zijn geen robots die je kunt instellen op kans-boef-goal.”

Terugvechten onder druk

Met het mes op de keel won Gent vorig seizoen riant zijn laatste twee competitieduels, om daarna in de play-offs vier zeges op rij te boeken tegen teams die ook Europese ambities hadden. Toen in de laatste voorronde van de Conference League een 1-0-achterstand opgehaald moest worden tegen Czestochowa werden de Polen in een uitstekende wedstrijd met 3-0 weggezet. Enkele dagen later werd een vier op twaalf in de competitiestart gecounterd met een 6-1-overwinning tegen Club Brugge.

“Ik ga ervan uit dat het nu ook haalbaar moet zijn om eens een efficiëntere reeks neer te zetten, met opeenvolgende puntenwist. Alleen zo kunnen we aansluiting vinden”, beseft Vanhaezebrouck.

Dat moet dan beginnen tegen Eupen, dat samen met Antwerp hoog in het klassement staat. “Eupen staat terecht bovenaan”, vindt Vanhaezebrouck. “Ik vind ze eerlijk gezegd zelfs beter dan Antwerp. Zij verdienen die twintig punten méér dan Antwerp, dat een paar keer geluk had. Bij Eupen kan je niet zeggen dat ze de punten gestolen hebben.”