AA Gent staat voor flinke opdracht: Buffalo’s verliezen met kleinste verschil in heenmatch bij Qarabag

Op zijn verjaardag mag dat al eens: Hein Vanhaezebrouck verraste met zijn basiself. Roef kreeg voor het eerst sinds begin november zijn kans tussen de palen, Nardi verdween uit doel. Een wake-upcall voor de Fransman, die de voorbije weken de foutjes opstapelde. Nog opvallend: Godeau startte als linksback, Okumu op rechts. Ngadeu en Torunarigha vormden het hart van de defensie.

Het moet gezegd: de Buffalo’s stonden goed in de openingsfase. Een stormloop van Qarabag, gesteund door 25.000 fans, bleef uit. Oef - dat had AA Gent toch al overleefd. Want hoewel de Azerbeidzjaanse kampioen geen grote namen in het team heeft, is het wel degelijk een sterk elftal. “De zwaarste Europese tegenstander van onze voorbije twee seizoenen”, zo peperde Vanhaezebrouck zijn troepen vooraf in. Van onderschatting geen sprake.

AA Gent voetbalde zelfs de eerste kans bij elkaar. Prima voorzet van Gift richting de tweede paal, waar Hong leek te scoren. Hij werkte echter net niet overtuigend genoeg af en Vesovic kon in extremis afblokken - zure misser. Ook Castro-Montes stuitte op een Azerbeidzjaans been na alweer goed voorbereidend werk van Orban, die AA Gent ongetwijfeld nog veel moois gaat bezorgen.

Beeld BELGA

Intussen hield de defensie - ja, ook Godeau als linksback - stand. De potentieel gevaarlijke omschakelmomenten van Qarabag werden telkens vakkundig onschadelijk gemaakt. Alleen met Zoubir hadden ze hun handen vol. De Franse dribbelkont knalde op het halfuur in het zijnet. Verder bleven grote kansen uit. De 300 militairen die de tribunes in de gaten hielden en met de rug naar het veld stonden, moesten het zich bij de pauze niet beklagen. Ze hadden amper iets gemist - 0-0 was de logische ruststand.

Een hoger tempo in de tweede helft, met Qarabag dat gretig uit de kleedkamer kwam. Een schot van Gurbanli als waarschuwing. Bij een nieuwe afstandspoging van Sheydaev kreeg de vallende Torunarigha de bal op de steunarm. Nooit penalty, toch? De VAR dacht er anders over. Hij riep ref Al-Hakim naar het scherm en de Zweed wees zowaar naar de stip. Vanhaezebrouck en co konden het niet geloven. Hun woede was terecht - vreemde beslissing.

Plots kon Roef zich tot held ontpoppen, oog in oog met Sheydaev. En dat dééd hij ook. Roef koos de juiste hoek en stopte de dramatisch getrapte strafschop. Gerechtigheid. Roef schreeuwde het uit, werd omhelst door zijn ploegmaats. De doelman die plaats moest ruimen voor Nardi haalde zijn gram. En zeggen dat hij vorige maand nog wilde vertrekken naar Reims.

Beeld BELGA

Qarabag gaf niet op, bleef proberen. Maar ze stuitten telkens op een Gentse muur. Vanhaezebrouck hoopte op een referentiematch. Wel, het leek er op defensief vlak een te worden. Tot... minuut 78. Jankovic mocht vrij voorzetten, Torunarigha ging onder de bal door en de vrijstaande Andrade plaatste binnen: 1-0. Dat had AA Gent niet verdiend. Al moet ook gezegd: in de tweede helft creëerde het zelf geen enkele kans.

De Buffalo’s waren van slag. Plots was het bibberen en beven. Ze kwamen goed weg toen een knal van Xhixha op de lat uiteenspatte en net voor de doellijn stuiterde. Roef hield zijn team nadien nog eens recht. En zo is 1-0 niet eens zó een slecht resultaat. Volgende week in de Ghelamco Arena is alles nog mogelijk. Al zal het dan - vooral - aanvallend beter moeten.