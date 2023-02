AA Gent speelt straks voor 1 miljoen euro, maar fans blijven weg

Geen stormloop bij de Gentse fans voor de return in de Conference League-play-offs tegen Qarabag. Op dit moment staat de teller van verkochte tickets op amper 9.000. Afwachten of de Ghelamco Arena vanavond alsnog voor minstens de helft gevuld geraakt.

“Ik hoop de twijfelaars te overtuigen”, zei Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie. “De fans zien de Conference League en onze tegenstanders niet als de meest hippe aantrekkingspolen. Maar je mag niet vergeten dat AA Gent tot zo’n zeven jaar geleden blij was als het Europees speelde. Qarabag is een sterke opponent, dat zagen we in de heenmatch. Daarom hebben wij de steun van het publiek nodig. Natuurlijk is de match van zondag tegen Club Brugge belangrijker voor de fans. Maar zij moeten beseffen dat een goed resultaat in Europa ons ook richting die competitietopper een boost kan geven.”

Als AA Gent wint, levert dat de club in totaal 1 miljoen euro op. “En in de achtste finales zitten er haalbare kaarten bij. Je maakt dan kans om in de kwartfinales te geraken en dan heb je iemand als Tarik Tissoudali gerecupereerd. Wie weet waar je kunt geraken.”

Maar eerst Qarabag, dat zal al moeilijk genoeg zijn. Gent hoopt Alessio Castro-Montes en Joseph Okumu weer te kunnen inzetten. Andrew Hjulsager is out.

AA Gent - Qarabag, vanavond om 21 uur op Canvas